Regional Amateur: Libertad ya tiene todo definido para la próxima edición

En la semana se conoció el fixture y reglamento del Torneo Regional Amateur 2022/2023. Libertad integra la Zona 5 de la región Litoral Sur junto a Ferro, Quilmes y Sportivo Norte de Rafaela. El comienzo para el equipo de Juan Garello será el 16 de Octubre ante Ferro en Rafaela.

La Primera Fase se disputará con partidos de ida y vuelta entre los cuatro integrantes de la agrupación. Los dos mejores accederán a la siguiente instancia, donde comenzarán los Playoffs hasta conocer el representante de la región Litoral Sur en la etapa final.

Fixture Libertad:

– 1º fecha: (Domingo 16/10) vs Ferro (V).

– 2º fecha: (Domingo 23/10) vs Sp. Norte (L).

– 3º fecha: (Domingo 30/10) vs Quilmes (L).

– 4º fecha: (Domingo 06/11) vs Ferro (L).

– 5º fecha: (Domingo 13/11) vs Sp. Norte (V).

– 6º fecha: (Sábado 19/11) vs Quilmes (V).