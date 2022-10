LRF F: En el predio de Libertad se disputaron las Semifinales Absolutas

Con la participación de los dos equipos de Libertad, este domingo se disputaron las Semifinales Absolutas del fútbol femenino de la Liga Rafaelina de fútbol. Pese a que ambos conjuntos del Cañonero no lograron avanzar, se vivió una gran jornada de fútbol femenino en el predio de Falucho y Maretto.

Resultados Semifinales Absolutas:

División Reserva:

– Libertad 1 (Roxana Rolfo) (4) vs. Atlético de Rafaela 1 (5).

– 9 de julio 1 vs. Ferro Dho 0.

Sub 13

– Atlético de Rafaela 3 vs. Deportivo Susana 0.

– 9 de Julio 0 (2) vs. Ferro Dho 0 (3).

Primera División:

– Atlético de Rafaela 3 vs. 9 de julio 1.

– Libertad 1 (Carina Ledesma) vs. Ferro Dho 3.