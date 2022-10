LRF: Se definió la Fecha y también la Copa del Departamento

(Por: Prensa LRF) – 1- Aprobación boletín 2.922, por unanimidad. Previa lectura los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Minuto de silencio en memoria del Sr. Héctor Sereno, ex miembro de la Neutral de Árbitros de la Liga Rafaelina.

3- Se hizo presente un miembro de archivo histórico de la ciudad de Rafaela para dar detalles de un convenio con la liga y todos sus clubes afiliados para digitalizar archivos y documentación histórica de las instituciones. El convenio es sin costo y todos los clubes pueden acceder. El próximo martes se firmará el convenio entre la Liga y el archivo histórico municipal.

4- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Invitación de Dep. Bella Italia a participar de un congreso nacional de fútbol en el que participarán distintos técnicos y personalidades del fútbol nacional. Invitación de Sp. Santa Clara a la inauguración de la nueva iluminación que se llevará a cabo el próximo domingo. Invitación de Unión de Sunchales a la inauguración de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil el próximo jueves. Nota de Arg. Humberto informando que sufrieron robas en su institución afectando parte de la luz eléctrica del campo de deportes. Federal A: Unión vs. Racing de Córdoba lunes 10/10 a las 21 horas.

5- Nota de Susana Gutiérrez presentando la renuncia al cargo de presidenta del Dpto. de Fútbol Femenino, detallando los motivos que recayeron en la misma.

6- Informe de tesorería y pases de jugadores.

7- Este miércoles a las 20 hs. se reunirá el consejo de inferiores a partir de las 20 hs. en la sede de la Liga.

8- Se informa que este lunes se llevó a cabo una nueva charla de concientización contra la violencia en el fútbol. La misma se desarrolló en el club Brown de San Vicente y también asistieron integrantes del club Bochofilo Bochazo.

9- La Comisión de canchas informa que inspeccionó ls canchas de Dep. Libertad y Ferro previo al inicio del regional amateur. En los próximos días se inspeccionarán las demás canchas.

10- Se informa que el pasado fin de semana se jugaron las Semifinales del torneo de fútbol femenino. Acerca de las Finales se decidió que el próximo jueves a las 19 hs. se hará una reunión con los delegados de los clubes 9 de Julio, Atl. Rafaela y Ferro Dho para programar las mismas que se disputarán el fin de semana del 15 y 16 de octubre.

El HCD decide aceptar la renuncia presentada por Susana Gutiérrez a la presidencia del Dpto. Fútbol Femenino.

11- La última fecha de fútbol senior se jugará el sábado 15/10.

12- Adelantos:

– Ben Hur vs Sportivo jueves 20 hs reserva y 21.30 primera

– Quilmes vs. Dep. Tacural jueves 20 hs reserva y 21.30 primera

– Arg. Vila vs. Brown jueves 20 hs reserva y 21.30 primera

– Bochofilo Bochazo vs 9 de Julio jueves 20 hs reserva y 21.30 primera

– Florida vs. Unión jueves 20.30 hs reserva y 22 hs. primera

– Talleres M Juana vs Dep. Aldao jueves 20.30 reserva y 22 hs primera

– Atl. Rafaela vs Atlético M Juana Jueves 20,30 reserva y 22 hs primera

– Dep Libertad vs. Ferro jueves 20.30 hs reserva y 22 hs primera

– San Isidro vs. Belgrano jueves 20.30 hs reserva y 22 primera

– Juv. Unida vs. Sp. Libertad EC jueves 20.30 hs reserva y 22 hs. primera

– San Martín vs. Z. Pereyra FC jueves 20:30 Reserva y 22 hs primera.

– Sp. Santa Clara vs. Def. Frontera viernes 14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

– La Hidráulica vs. Dep. Susana viernes a las 15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera.

– Sp. Roca vs. Arg. Humberto viernes 20 hs reserva y 21:30 hs. primera.

– Tiro Federal vs. Indep. San Cristóbal viernes 20 hs reserva y 21:30 hs. primera.

– Atl. Esmeralda vs Dep. Josefina viernes 20 hs reserva y 21:30 hs. primera.

Los encuentros que restan se jugarán el domingo a las 14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

13- Atento al próximo inicio del Regional Amateur, se informa que los adelantos por Liga deberán ser el día jueves (a excepción de acuerdo que podría ser el miércoles).

14- Se informa que la selección Sub13 participó de la etapa final del torneo provincial, donde se obtuvo el subcampeonato y además el premio Fair Play y goleador del torneo. Se destaca el excelente comportamiento de la delegación y los padres que acompañaron. Se agradece al cuerpo técnico por el gran trabajo realizado. Desde la próxima semana se comenzará a trabajar para la selección Sub14 que jugará su zona en Santa Fe en el mes de noviembre.

15- El próximo lunes a las 16 hs. se jugará la semifinal de Copa Santa Fe entre 9 de Julio vs. Atl. Rafaela. Directivos de ambos clubes están en reuniones con la policía para diagramar distintos detalles y el operativo de seguridad del encuentro.

16- Próxima reunión martes 11/10, oportunidad en la que se cambiará el nombre de la escuela de árbitros que pasará a llamarse “Domingo Barberis”. También se hará el lanzamiento de la Copa “Departamento Castellanos” y la Recopa.