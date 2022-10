ARB – Oficial: Con Unión vs. Ben Hur comienzan los playoffs

Atrás quedó la Fase Regular del Torneo Oficial organizado por la Asociación Rafaelina de Básquet. Las Catorce Fechas del certamen dejaron el ordenamiento para los cruces de playoffs que representan la nueva etapa y que se ponen en marcha en la noche de hoy en nuestra ciudad.

La tabla de posiciones dejó en primer lugar a Libertad, el único invicto con 28 puntos, seguido por Unión con 25. Más atrás aparecen Atlético con 24, Independiente 22, Quilmes 19, 9 de Julio 18, Ben Hur 17 y Peñarol 15.

Con ese orden establecido, la Primera Ronda de eliminación directa tendrá los siguientes cruces:

> Libertad vs. Peñarol.

> Unión vs. Ben Hur.

> Atlético vs. 9 de Julio.

> Independiente vs. Quilmes.

Estos cruces será al mejor de tres partidos bajo la modalidad 1-1-1, buscando los cuatro Semifinalistas.

El primero, esta noche entre Unión y Ben Hur

Los dirigidos por Rodrigo Juárez finalizaron en la segunda ubicación de la tabla con once triunfos y tres caídas; por su parte, el equipo de Andrés Mandrille se ubicó en la séptima posición con tres victorias y once derrotas.

En la Fase Regular, Unión se impuso en los dos compromisos que se desarrollaron. En Sunchales, fue triunfo 98 a 67, mientras que en Rafaela se impuso con un ajustado 63-56.

El resto de los cruces

Este jueves será el turno para el mejor equipo de la etapa regular: Libertad será local ante Peñarol -último en la tabla de posiciones- en un juego que comenzará a las 21.30 horas.

El viernes habrá acción en el Estadio «Carlos Colucci». Independiente, que finalizó en la cuarta ubicación, se medirá ante Argentino Quilmes, quien terminó quinto en la tabla. El juego dará inicio a las 21.30 horas.

Finalmente, el día domingo se completarán los primeros juegos de cuartos de final de playoffs con el cruce entre Atlético y 9 de Julio. Jugarán en el Estadio «Lucio Casarín» desde las 21.30 horas.