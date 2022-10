LRF: Presentaron la Copa del Departamento Castellanos

1- Aprobación boletín 2.923, por unanimidad. Previa lectura los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Nota de la Asoc. Rafaelina de Árbitros repudiando los dichos expresados por el club Ben Hur en su web oficial en relación al partido del citado club ante Sp. Norte, solicitando que se apliquen sanciones. Se decide elevar la misma al HT Penas. Nota de Zenón Pereyra FC informando los inconvenientes que les trajo jugar el viernes ante San Martín de Angélica que finalmente fue suspendido por falta de adicionales. Solicita que se le abonen el gasto de los nuevos viáticos que deben afrontar tras la reprogramación del encuentro. Se decide elevar al HT Penas para que determine al respecto. Nota enviada al Consejo Federal solicitando que para la zona del torneo Regional Amateur donde juegan los 4 equipos afiliados a esta Liga, las designaciones sean de árbitros de nuestra Liga. Nota de Brown informando nueva comisión directiva. Nota de Brown manifestando su descontento con la actuación del árbitro en el partido ante Arg. Vila. Se solicita que dirija la nota a la Neutral de Árbitros en sobre cerrado. Nota de Bochofilo Bochazo solicitando que en el partido de divisiones Inferiores del sábado ante Def. Frontera, se arbitren las medidas para que hayan policías a los efectos de evitar inconvenientes. El delegado de Def. Frontera afirma que habrá adicionales en dicho encuentro.

3- Regional Amateur:

Sp. Norte vs. Quilmes domingo a las 15 horas.

Ferro vs. Dep. Libertad domingo a las 16 horas.

Ben Hur vs. 9 de Julio domingo a las 19.30 horas.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Se recuerda que este miércoles venció la 2ª cuota de los cupones 2022. A los clubes que no abonaron, se solicita que lo hagan a la brevedad.

6- De acuerdo a lo tratado la semana pasada, el HCD aprueba por unanimidad firmar el convenio con el archivo histórico de la ciudad de Rafaela. En el mismo los clubes podrán digitalizar todos los archivos históricos que deseen.

7- El Sr. Presidente informa que asistió junto al pro-secretario a la celebración del aniversario del club Moreno de Lehmann. Felicitan por el evento a los dirigentes del citado club.

8- El Sr. Pro-secretario y pro-tesorero informa que asistieron a la inauguración de la Fiesta Nacional de Fútbol Infantil que organizó el club Unión de Sunchales. Felicitan por el evento a los dirigentes del citado club.

9- El Sr. Síndico suplente informa que asistió a la inauguración del nuevo sistema lumínico del club Sportivo Santa Clara. Felicita a los dirigentes por las obras realizadas.

10- En la reunión del Consejo de Inferiores realizado la semana pasada, se dieron detalles de lo que será el comienzo de las pruebas para la Selección Sub14. En la Primera B se decidió, de acuerdo al calendario disponible, que en caso de suspender alguna fecha por algún motivo, los partidos sí o sí se deberán jugar entre semana. Lo mismo para la Primera A, categoría que tiene un fin de semana disponible en caso de suspensión. Se hizo un balance de lo que está siendo el nuevo formato de partidos del torneo de Primera A. La Fiesta de Inferiores será el viernes 25/11 en Deportivo Bella Italia.

11- Se da lectura a un informe de la Comisión de canchas que inspeccionó, en conjunto con la policía, las canchas de los equipos que participarán del Regional Amateur.

12- La fecha de fútbol senior se jugará el viernes a partir de las 20 horas en Brown de San Vicente.

13- Las finales de fútbol femenino se jugarán el próximo domingo en Arg. Humberto de la siguiente manera:

RESERVA 9,30: Atlético Raf vs 9 de Julio

SUB 13 11,00 Hs: Atlético Raf vs. Ferro Dho

PRIMERA 12,15 hs: Atlético Raf vs. Ferro Dho

14- Adelantos:

Jueves 13/10

20.00 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera

Sportivo Norte vs. Peñarol.

Ferro vs. Atlético de Rafaela.

Unión de Sunchales vs. Argentino de Vila.

Brown de San Vicente vs. Quilmes.

Deportivo Tacural vs. 9 de Julio.

20.30 hs. Reserva y 22.00 hs. Primera.

Ben Hur vs. Bochófilo Bochazo.

Deportivo Ramona vs. Libertad de Sunchales.

Atlético María Juana vs. Talleres de María Juana.

Viernes 14/10

20.30 hs. Reserva y 22.00 hs. Primera.

Deportivo Aldao vs. Florida de Clucellas.

Domingo 16/10

10.00 Reserva y 11.30 hs. Primera.

Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Roca

14.30 Reserva y 16.00 hs. Primera.

Deportivo Susana vs. Atlético Esmeralda.

Deportivo Josefina vs. San Martín de Angélica.

Zenón Pereyra vs. Juventud Unida de Villa San José.

Deportivo Bella Italiva vs. Tiro Federal de Moisés Ville.

Independiente San Cristóbal vs. Independiente de Ataliva.

15.00 Reserva y 16.30 hs. Primera.

Argentino de Humberto vs. Moreno de Lehmann – Horario a confirmar.

La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara.

15- Se hizo presente el Senador Alcides Calvo para realizar ante el HCD el lanzamiento de la Copa “Departamento Castellanos” que se jugará el año próximo. La misma tendrá el mismo formato que la Copa Centenario que se disputó en el 2022 (preliminar categoría 2011). El Senador manifestó que será un orgullo para el Departamento disputar dicho evento.

También se presentó la Recopa que en el 2022 la jugarán el campeón de la Copa Centenario vs. el Campeón Absoluto de Primera A. En el 2023 la jugarán el campeón de la Copa Dpto. Castellanos vs. el Campeón Absoluto de Primera A.

16- Por último y con la presencia de Domingo Barberis, se hizo un acto para cambiar el nombre de la Escuela de Árbitros que comenzará llevar su nombre, en reconocimiento a su trayectoria como ex instructor y director de dicha Escuela. Estuvieron presentes muchos ex árbitros que fueron sus alumnos. El proyecto de cambiar el nombre fue presentado por el ex árbitro Roberto Vacarone, quien manifestó los motivos por los cuales los presentó el proyecto.

El Sr. Barberis, muy emocionado agradeció por el gesto y cuenta la historia de su paso por la Liga.

Además en el día del árbitro, que se celebra este martes, se descubrió una placa en homenaje a todos los árbitros que pasaron por la Liga a lo largo de estos 100 años.

17- Próxima reunión: martes 18/10.