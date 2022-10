Atilra y su postura acerca del Fideicomiso de SanCor

(Por: Prensa Atilra) – La falta de reacción y probada incapacidad de los directivos de SanCor para sacar adelante a la empresa sumergida en una larga y grave crisis cuasi terminal, nos obligó desde A.T.I.L.R.A. a buscar distintas alternativas en salvaguarda y protección de las y los trabajadores afiliados, dependientes de esta tan importante y fundamental fuente de trabajo del interior del país.

De manera tal que mantuvimos reuniones con distintos grupos empresarios lácteos con la finalidad de interesarlos para que participaran activamente en el recate de SanCor. Así fue que mantuvimos reuniones y principios de acuerdos laborales con empresas como Fonterra por ejemplo; la que luego y por motivos que desconocemos, no llegó a un entendimiento con los directivos de la cooperativa argentina. Pero queremos dejar muy en claro que desde el punto de vista laboral habíamos logrado con esa láctea acordar todos los temas inherentes a la relación laboral.

Así fue que continuamos en la búsqueda de soluciones y luego de ingentes esfuerzos, conseguimos interesar tanto a un grupo empresario dispuesto a realizar una importante inversión, como al Estado Nacional, quien comprometió públicamente su apoyo asumiendo el compromiso de concretar soluciones de fondo para ponerla de pie, propiciando la creación de un Fideicomiso que fue votado favorablemente por la Asamblea societaria de la Cooperativa.

Pero iniciada la tramitación, el Estado no dio respuesta a los distintos requerimientos y autorizaciones que le fueron solicitados, morosidad en gran parte atribuida a los continuos cambios en Ministerios y Gabinete.

Y recientemente, desde la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, luego de reconocer expresamente el compromiso asumido por el Estado, afirmó –tal vez por falta de información- que los empresarios inversores desaparecieron y el fideicomiso se cayó ante el incumplimiento empresario, por lo que se buscarán otras alternativas para zafar la coyuntura corriendo algún plazo de pago AFIP o intentando algún cobro a Venezuela.

Dichas afirmaciones son total y absolutamente incorrectas. Primero porque los empresarios inversores no desaparecieron, sino que están esperando respuestas y aprobaciones a las distintas presentaciones efectuadas por escrito ante el Estado Nacional, necesarias para avanzar. Segundo, porque no solo reafirman una vez más por escrito mediante nota recibida su compromiso de inversión que en principio rondaría los u$s 15.000.000 – quince millones de dólares -, sino que, habiéndoles solicitado nosotros un esfuerzo mayor, se mostraron predispuestos a analizar nuestro pedido toda vez que lo hemos fundamentado racionalmente y en beneficio de los intereses colectivos entendiendo desde Atilra que estarían dispuestos a incrementar dicho aporte inicial. Tercero porque las superficiales alternativas coyunturales que propone Navarro, revelan un profundo desconocimiento del tema, dado que no constituyen solución alguna y mucho menos presuponen recuperación y desarrollo sustentable en el tiempo. No se puede improvisar con semejante ligereza, es un tema delicado donde está en juego el futuro de cientos de familias, por ello su abordaje y tratamiento requiere seriedad.

SanCor incluso por la incuestionable excelente calidad y variedad de sus productos, elaborados por nuestras compañeras y compañeros, puede funcionar como láctea de bandera con precios testigo para el amplio espectro alimenticio, cuestión no menor que tampoco debiera desatender o ignorar el Estado Nacional.

El Fideicomiso no se cayó, los empresarios inversores no desaparecieron, su aporte espera la aprobación del Estado.

Desde A.T.I.L.R.A. en representación de las y los trabajadores estamos dispuestos a dialogar con todos los sectores, exigiendo seriedad en el tratamiento del tema, veracidad en las declaraciones e información, un piso mínimo de conocimiento en la materia, y que el Estado cumpla con el compromiso asumido.

En tanto, continuaremos profundizando las medidas de acción sindical.

Consejo Directivo Nacional.