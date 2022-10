La ciudad se prepara para un hecho histórico el martes próximo en los Tribunales de Rafaela

Sin lugar a dudas, este martes se vivirá un día histórico para la ciudad, toda vez que el Intendente Gonzalo Toselli -o quien designe- deberá presentarse en los Tribunales de Rafaela para dar explicaciones acerca del «predio municipal de disposición final de residuos». No estará solo, habrá vecinos, funcionarios de Medio Ambiente y de la Niñez de la Provincia y una comunidad que estará expectante por esta instancia de un proceso inédito.

De esta manera, la ciudad es llevada a los estrados a partir de una presentación efectuada por vecinos años atrás. El tema generó múltiples repercusiones y lejos está de haberse agotado. Basta con repasar los rostros de asombro de los concejales cuando tomaron conocimiento no solo de la existencia de este proceso sino de que el mismo ya contaba con sentencia dictada y plazos para su cumplimiento en marcha. Es más, tal fue así que motivó la creación del Registro de Juicios de la Municipalidad.

La experiencia transcurrida dice que a lo largo de los últimos años se intentó encontrar un espacio en el cual poder montar lo que en tantos lugares no tan lejanos está en funcionamiento pleno y positivo. No obstante, por diferentes razones no se pudo concretar con ningún procedimiento.

Fue un aprendizaje demasiado costoso para la ciudad, tanto en tiempo como en dinero puesto que con los cientos de miles de pesos invertidos en tareas paliativas en el predio actual así como también los costos de controlar y sofocar los reiterados focos ígneos y la contratación de personal de seguridad privada, con seguridad se habría podido encarar algo propio… más aún si se tiene en cuenta que hay otros fondos que pueden sumarse y aportar a la cruzada.

Se puede pensar en la responsabilidad del Municipio, en la tarea del Girsu que sigue penando por los pasillos de la burocracia para poder hacer pie de una vez por todas pero en quienes se deben centrar los esfuerzos es en los vecinos de la ciudad, que son quienes pagan impuestos y también tienen la posibilidad de, voto mediante, definir sus próximos dirigentes.

Las cartas sobre la mesa

A partir de la semana venidera y lo que acontezca en la sala de calle Alvear, ya no quedará margen para especulaciones ni interpretaciones. Los argumentos acerca de lo hecho y lo proyectado quedarán impresos en el Acta oficial. Hasta ahora, las escuetas declaraciones de funcionarios del área -quienes respondieron siempre que se los requirió- no terminaron de conformar a los impulsores de la iniciativa judicial ni a los vecinos de distintos barrios de la ciudad quienes se fueron sumando con adhesiones explícitas.