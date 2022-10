Los Tigres lograron acceder a las Semifinales del Federativo U14. En Santo Tomé, se impusieron ante el local Unión y a Atlético de Rafaela para meterse entre los mejores ocho equipos de la provincia.

Zona 1, en Unión de Santo Tomé

– Unión de Santo Tomé 50 vs. Atlético Rafaela 45.

– Atlético Rafaela 40 vs. Libertad de Sunchales 68 (8/14, 16/35, 32/52).

– Libertad 66 vs. Unión 47 (20/8, 27/23, 47/33).

Clasificados: Libertad y Unión Santo Tomé.