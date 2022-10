De eso no se habla: Una oscura transparencia

No se trata de nimiedades.

La acumulación de «detalles» de este tipo por parte del Ejecutivo genera un vacío informativo como pocas veces visto. Son tantos los requerimientos sin respuesta que ya incluso se dificulta el seguimiento aunque más no fuera informal de los mismos y la memoria colapsa ante la catarata de preguntas sin respuestas formales.

Por otra parte, recorrer el «Municipio Transparente» es un ejercicio que raya con la pérdida de tiempo. Los datos son escasos, obsoletos y con una presentación casi obsoleta para estos tiempos en donde la fluidez, el entrecruzamiento y lo multimedia está presente en todo sentido. Pero recorramos igualmente algunos apartados: Carnavales Sunchalenses (Balance económico de cada fiesta… hasta 2019, pandemia mediante, hubo edición 2020 y también se publicitaron como tales, aunque con otro formato aunque tampoco fueron merecedores de datos oficiales); Plan Integral de Pavimentación (que el Ejecutivo ha anunciado está próximo a terminarse pero que tiene datos de 2018; Boletín Oficial (cargado hasta julio, sin hipervínculos y cuando uno se adentra en el Boletín Completo, nota que hay faltantes en Decretos y Resoluciones). En donde estamos al día es en «Remuneraciones a Funcionarios Municipales» pero mejor dejemos este tema de lado…

Volviendo a lo legislativo cabe la consulta: en estas condiciones ¿cómo se legisla? ¿cómo se controla? La expectativa aquí pasa por lo que pueda llegar a acontecer en las próximas semanas con el análisis del Presupuesto 2023… ¿cómo se hará para definir partidas claves como las asignaciones para sueldos de planta y contratados? ¿cómo se plantearán y defenderán iniciativas que se impulsan sin el debido paso por el Concejo? Conocer la postura que adoptarán será sumamente interesante, para saber, por una parte, por dónde pasan las prioridades para el Ejecutivo de turno (en dónde se pone el foco incrementando o sosteniendo partidas) y a su vez, la reacción de los concejales quienes saben que si aprueban sin tener todos los datos que han venido exigiendo de manera reiterada, los marginará de futuros reclamos.

Hay preguntas que se repiten en los concejales, quienes no saben hasta cuándo se pueden presentar y acumular Minutas sin que sean tomadas en serio o ¿hasta cuándo se debe estar atento a la prensa para que en alguna declaración, un funcionario anticipe -o presente ya concluido e incluso celebre por la continuidad en el tiempo- un proyecto que nunca pasó por el Concejo?

Las charlas que se pueden sostener con vecinos o integrantes de las más diversas instituciones de la ciudad puede aportar ejemplos sobrados acerca del momento que atravesamos.

La vacuidad informativa es tal que incluso los medios de comunicación sostenemos la difusión de mensajes anacrónicos que motivan a gracia si no fuera desde hace largos meses un pésimo uso de los recursos públicos.

Una preocupante pérdida de memoria

La expectativa se acrecentó en la pasada sesión del Concejo donde en el Orden del Día figuraban dos respuestas de Minutas de Comunicación (si, solo dos de las decenas pendientes):

– La primera, acerca de la Planta de Tratamientos de Residuos, se esperaba arrojara novedades y especificidades. Sin embargo repasa lo ya conocido pero además, aporta intranquilidad puesto que se han «caído» varios terrenos posibles. A ver… la respuesta del punto dos dice textualmente: «Ambos terrenos se ubican al Oeste de la ciudad». Pero hace 15 días (luego de elevada la Minuta) el Intendente Gonzalo Toselli le dijo a los periodistas de Telefé Santa Fe que acudieron por la judicialización del tema, que «tenemos cinco alternativas más para, de un modo u otro en un corto plazo poder encontrar el espacio adecuado…» ¿Dónde terminaron los otros tres terrenos?

– La segunda tiene que ver con ya no la demora sino la ausencia lisa y llana de presentación de las Declaraciones Juradas por parte de los funcionarios del Ejecutivo (aclaremos, no ante la comunidad sino a resguardo del Concejo). El argumento exhibido: inexistencia del Registro Municipal de Declaraciones Juradas, pareciera ser válido salvo por un detalle que se encargó de referenciar en la misma sesión Horacio Bertoglio al sostener que tanto el Intendente como el Secretario de Gestión, tienen un reciente paso por el Concejo, donde sin reparos han presentado en tiempo y forma los mismos documentos que ahora no.

Un aspecto no menor radica en las aprobaciones de Minutas -los cuestionamientos- han sido aprobados por unanimidad.

Detalles… nimiedades… vacuidad informativa… y un 2023 cargado de expectativas y presiones para todos, en el cual se jugarán mucho del poder político construido o por erigir.