Jornada ampliada y la necesidad de leer y escribir todos los días

Los alumnos de las escuelas primarias comenzaron a tener una hora más de clases, sumando 25 horas semanales. Este proyecto de índole nacional ya fue acatado por la provincia. De manera que, en forma gradual, se puso en macha: primero las rurales, luego las escuelas de poblaciones pequeñas para llegar a las urbes más grandes. El objetivo de la extensión escolar, llamada Jornada ampliada, es lograr más y mejores aprendizajes. La ampliación pone foco en Lengua sustancialmente y será dedicada a la lectura y escritura para enriquecer e intensificar contenidos del área.

Una hora más de clase no es mucho para reparar los daños de la pandemia, no obstante, es un comienzo para recuperar el tiempo perdido en algo tan sensible como es la educación. Si bien la pandemia no es la única causante del deterioro educativo, es indudable que desocultó un problema.

Si bien como se dijo más arriba, una hora no alcanza, es una ampliación de contenidos sumamente importante para los alumnos, además de incorporar más saberes, lo harán desde lugares nuevos, con estrategias diferentes. Unas y otras horas se diferenciarán porque, las tradicionales estarán dedicadas a la alfabetización y las nuevas horas, a talleres de lectura y escritura.

Lectura y escritura son inseparables; este binomio puesto en escenas de taller hace que sea la palabra la protagonista: palabra que crea, que argumenta, que explica, que se acomoda a cada situación comunicativa y permite dar voz a las emociones.

La dificultad en Lengua para leer y comunicar que presentan los alumnos se ha hecho evidente. Desde las universidades los académicos reclaman acerca de la ineficiencia de los ingresantes en lectura y escritura de textos. Según ellos los alumnos ingresan sin capacidad para interpretar un texto y producirlo. No es gratificante esta noticia, pero no puede negarse. Hay dedos acusadores que se dirigen a distintos puntos: a las pantallas uno, a la inclusión masiva con criterios de retención, evitando repitencias, otro, a la desconexión entre niveles, otro más. Sea cual fuere el motivo, el problema existe y ningún gobierno puede desentenderse del mismo.

La propuesta del Ministerio de Educación tiene una premisa que no creo que esté olvidada: «Leer y escribir todos los días». Entiendo entonces que ofrecer una hora más de Lengua, permitirá que no haya excusa para pasar el día sin haber elaborado un pequeño texto, porque todos sabemos que, por su transversalidad, el área Lengua se introduce en todas las disciplinas.

Leer y escribir es una práctica como cualquier otra. Se aprende a escribir, escribiendo y a leer, leyendo. Esa pericia en el nivel primario se privilegia sobre cualquier otra. El secundario la profundiza y el terciario o la universidad recibe a un ingresante preparado para insertarse en lectura de textos académicos que forman parte de una comunidad de lectura específica.

Entrar a un nivel superior con esta carencia, conduce al abandono, no obstante, los fundamentos del fracaso en la universidad, no puede hacer responsables solamente a los jóvenes, ni siquiera a las pantallas ya que éstas pueden ser aliadas en las estrategias. Corresponde a los adultos tomar decisiones que superen la problemática de la deficiencia en interpretación y elaboración de textos.

La jornada ampliada, aún no llegó a las escuelas de la ciudad, pero los maestros ya interpretaron el mensaje que la sociedad en su conjunto les está enviando y como siempre se ponen al frente. Por invitación, visité una exposición de obras narrativas elaboradas por alumnos de la escuela 1212 «Pioneros de Rochdale». Quedé gratamente sorprendida y con ganas de darlo a conocer. Los chicos trabajaron con cuentos de una escritora rafaelina para luego reconstruir historias. Es la palabra, el momento, la creación, el escenario que crean los chicos, puestos en texto. Todo era palabra escrita por los alumnos, en esa galería y sentí ese timbrazo que solemos tener los que amamos la escuela y me dije: «Vamos, que se puede».

Griselda Bonafede