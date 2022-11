El pasado domingo, en el salón “Centenario”, se desarrolló el tercer y último Grand Prix de la Asociación Rafaelina para el vóley masculino. En su primer año en la competencia, Libertad finalizó la jornada ganando dos de sus tres compromisos.

En total fueron más de 100 jugadores, pertenecientes a diez equipos de la región, los que participaron de la fecha organizada por el vóley de Libertad. Un tremendo regreso de la disciplina a la institución que contó con la gran colaboración de padres, jugadores y profes para que todo se desarrolle de la mejor manera.

Los resultados conseguidos por Libertad fueron los siguientes:

– Libertad 0 vs. Ferro Dho de San Cristóbal 2.

– Libertad 2 vs. Humberto 0.

– Libertad 2 vs. 9 de Julio “B” 1.