Atilra y un nuevo paro por el caso SanCor

(Por: La Nación) – El gremio de la industria lechera realizará desde mañana un paro por 72 horas en la cooperativa láctea SanCor y por 48 horas en el resto de las empresas de la actividad.

Así lo resolvió la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) en reclamo por una solución para SanCor. El gremio viene dando su apoyo a la figura de un fideicomiso para que la firma pueda incrementar su producción. Según trascendió, en el sindicato no tuvieron respuestas del Gobierno ante la situación en la cooperativa láctea y por eso decidieron avanzar con la protesta.

“El Consejo Directivo Nacional de Atilra en uso de sus facultades, y compartiendo en toda su extensión la posición sustentada por el Plenario de Secretarios Generales celebrado en la ciudad de Rafaela y el pedido formulado por las y los trabajadores de base que conforman la Agrupación Nacional “María Adrián Cornejo” y delegadas y delegados obreros de las distintas empresas lácteas del país en relación al tema SanCor, determina la realización de un paro total de 72 hs. en la empresa SanCor C.U.L.. Extendiéndose la medida desde las 0 horas del día martes 29 de noviembre del corriente año hasta las 24 horas del día jueves 1ro de diciembre”, dice un comunicado de la organización sindical.

Luego agrega que se hará “la realización de un paro total de 48 hs. en el resto de las empresas lácteas del país. Extendiéndose dicha medida de fuerza desde las 0 horas del día miércoles 30 de noviembre hasta las 24 horas del día jueves 1ro de diciembre”.

Además de fijar la medida de fuerza, Atilra pidió a los operarios “de todo el país que se mantengan alertas y movilizados pendientes de toda la información” que emita el sindicato.

El año pasado, José Urtubey (Celulosa Argentina), Marcelo Figueiras (Laboratorio Richmond), Gustavo Scaglione (La Capital de Rosario y Canal 3, entre otros medios), el abogado Leandro Salvatierra y Jorge Estevez, experto en el sector lácteo, presentaron una propuesta para un fideicomiso. Ese mecanismo, que contempla un financiamiento por US$60 millones y del cual el gremio lechero aguarda que el Gobierno abra las puertas para su concreción, fue aprobado por la misma cooperativa láctea. Los empresarios buscan que la firma pase de producir 700.000 litros diarios a 1,5 millones, su capacidad actual instalada.

Sin descartar el fideicomiso, en el último tiempo en tanto el Gobierno dijo que iba a apoyar alivios fiscales, impositivos y bancarios. “Estamos viendo de qué forma podemos apuntalarla a fin de año en donde recae la curva de producción para que se mantenga y mejore de cara al año que viene”, dijo a principios de este mes el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Fernando “Chino” Navarro.

“Para esto se requiere algún tipo de ayuda económica que el Gobierno va a evaluar a partir de una presentación que haga SanCor de cuál es el plan de trabajo para la emergencia y también ver el tema de la relación con Afip y el pago de los impuestos corrientes y la moratoria que la firma está afrontando, además de la deuda que tiene aún Venezuela, de US$18 millones, para que el Gobierno pueda plantearle a Venezuela que pague lo que debe y luego que se haga de la forma más rápida”, señaló en ese momento.

Enojo

Fuentes sindicales expresaron que el paro es “contra el Gobierno por la falta de respuesta a la creación del fideicomiso de SanCor”.

Criticaron “la inacción del Gobierno que perjudica a miles de trabajadores de la industria”. Además, allí apuntaron: “En un año no han resuelto nada. Nos reciben y después no pasa nada”. Las fuentes del sindicato sostuvieron que hay “buena relación” con la industria “pero el gremio no va a abandonar a los trabajadores de SanCor Cul y ese es el porqué de esta medida”.

En este contexto, alertaron: “Al ser tan prolongada la medida de fuerza, seguro faltarán productos en las góndolas”.

Hasta el momento, la industria lechera no se expidió ante la protesta lanzada por el gremio de los trabajadores Atilra.