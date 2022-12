LRF: Garello y su desvinculación de Libertad

«Mi desvinculación sucedió hace diez días, se ve que esperaron para comunicarlo… me llamaron a una reunión en la cual me dijeron que tenían ganas de cambiar de Director Técnico», relató Juan «Tosca» Garello en diálogo telefónico con Mario Ceballos, en Deporte 21.

«Terminé el año muy cansado, fue muy largo y terminó agotándome en el cierre cuando no se fueron dando los resultados. Les dije -a los dirigentes- que me quería tomar unos días para refrescar la cabeza y analizar la situación, dejando siempre las puertas abiertas», agregó.

«Yo estoy convencido de lo que se planteó en el proyecto, que era promocionar jugadores, generar un sentido de pertenencia. De eso estuve convencido hasta el último día. Creo que habría que hacer un balance de los dos años, donde el primero fue mejor de lo que esperábamos, reflejándose en resultados a partir de la conformación de un buen plantel. Luego ya estábamos pensando en el Regional, llegando a una instancia importante a nivel provincial», comentó.

En cuanto a este año que está cerrándose, refirió que «descansamos muy poco y rápidamente tuvimos que hacer una pretemporada muy corta, viendo cómo se iban varios jugadores. Tratamos de ser lo más positivos posibles, sabiendo de nuestras limitaciones en jugadores de jerarquía, experiencia y liderazgo. A partir de ahí, la seguidilla de partidos terminó jugándonos en contra y lo fuimos pagando con lesionados, sumando un bajón futbolístico pero nunca volvimos a ser el equipo que pretendíamos».

A modo de resumen en cuanto al paso por el Regional Amateur, reconoció que «en la cancha, estuvimos a la altura de las circunstancias pero no en la tabla… fue raro porque no pudimos convertir ningún gol. Esto es entendible que haya generado algunas dudas en la parte dirigencial puesto que siempre va quedando también la última imagen y esa foto no nos favoreció».

El comunicado de la institución

El Club Libertad informa que el entrenador de la Primera División de fútbol no continuará al frente del Cañonero. Se destaca que la salida se da en muy buenos términos tras dos años de trabajo muy productivos, en los que se cumplió la premisa de promover jugadores de la cantera.

«Tosca» inició su camino como entrenador de Libertad a comienzos de 2021, donde en esa misma temporada, con jugadores del club, logró poner nuevamente bien arriba a Libertad. Al mismo tiempo, el que tampoco continuará en su cargo es Roberto Cabral, quien se desempeñaba como ayudante y DT de división Reserva.