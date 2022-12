Con una vida plena de reconocimientos, Zulema Merino forjó un camino que al día de hoy sigue generando admiración. Fue subsecretaria de Recursos Naturales de la Provincia (1991/94), Legisladora (1995/98), titular de la Sociedad Rural y además pudo ofrecer su conocimiento idiomático desde el Liceo Municipal, entre múltiples participaciones.

Acerca de su relación con la política, ella misma la evocó en una entrevista concedida al diario El Litoral, señalando lo siguiente:

Fui Secretaria de Recursos Naturales de la Provincia de Santa Fe. Durante el primer gobierno de (Carlos) Reutemann. El creó la Secretaría para mí. El me invitó a participar. Vino a mi casa y me dijo: “Yo quiero que Ud. Me acompañe en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Siendo secretaria de Recursos Naturales fui creadora y sancioné la Ley 11.111, Plan Forestal Santafesino, que me valió el reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo en Suiza. Me invitaron a disertar frente a representantes de los cinco continentes sobre el Plan Forestal Santafesino que es una ley que yo, cuando estaba en la provincia, incluí en el Código Rural para la provincia de Santa Fe y que nunca fue sancionado. Porque el Código que tenemos hoy en Santa Fe es el de 1904 con algunos remiendos y algunas cosas que no tienen nada que ver con lo que había hecho, con la colaboración invalorable de la gente de Carclo, a la que pertenecía. Ellos colaboraron intensamente conmigo. Así surgió un magnífico Código Rural que nunca fue sancionado. Luego copiado, toqueteado, después le dieron alguna sanción pero no es el que presenté. En ningún momento y de ninguna manera fue lo que presenté.