(Por: Prensa URV) – En horas de la noche de ayer, efectivos de la Comisaría Nº 3 recibieron un llamado telefónico solicitando presencia policial en el lugar, donde se habría producido un accidente de tránsito.

Arribados al lugar se encontraba un automóvil con tres personas auxiliando a otro, quienes manifestaron que al pasar por la ruta observaron que este sujeto que se encontraba convulsionando en el piso y a la par se encontraba una bicicleta tirada.

En el sitio se hizo presente el servicio de Emergencia 107, quienes asistieron al individuo, no constatando ningún tipo de lesión, siendo este un joven de 26 años, se entrevistaron con el mismo quien manifestó que se dirigía hacia nuestra ciudad en bicicleta la cual le habían prestado un amigo, al consultarle por lo mismo en reiteradas oportunidades se contradijo, aduciendo que no era de esa ciudad y no sabía dónde se dirigía, por tal motivo lo trasladaron a sede policial para una correcta identificación, junto a la bicicleta marca Peretti color blanca con calcomanías de flores rodado 28, con canasto de plástico.

En ese momento, recibieron un llamado de una mujer de 51 años, quien dio cuenta de la faltante de su bicicleta desde avenida Independencia, la cual no poseía medidas de seguridad, aportando características de la misma, las cuales coincidían con la que se conducía este joven, por lo que procedieron a la aprehensión y al secuestro de la bicicleta, dieron conocimiento al fiscal en turno quien dio directivas a seguir.