Javier Bolatti, integrante de la Sociedad Rural local, analizó el impacto que tiene la sequía en nuestra región. Con un Distrito rural sumamente amplio y con gran impacto en lo que concierne a ganadería, lechería y agricultura, será un importante cimbronazo en las cuentas públicas así como también en los comercios relacionados.

«Una cosa es que lluevan 30 o 40 milímetros y pueda recuperarse la alfalfa pero el problema no es que se perdieron los pastos sino que hay grandes sectores de la provincia que necesitan unos 400 milímetros», sostuvo en comunicación telefónica con el programa radial «Buen Día Sábado».

«Algunos dirán que esta lluvia corta la sequía pero ya para muchos el daño ya está hecho», agregó luego.

También se refirió a la reunión que durante la pasada semana mantuvieron desde Carsfe con las autoridades provinciales. En este sentido, al haber sido uno de los asistentes a la misma, sostuvo que «le llevamos al Gobernador datos del déficit que tenemos desde hace unos tres años. Esto repercute en que no se pudieron hacer reservas, la alfalfa que es base para nuestra producción no rinde y no se renueva… todo esto se fue acumulando».

«En nuestra zona, lo normal es sacar entre 4 y 5 rollos por hectárea. Este año, en el mejor de los casos se pudo lograr un rollo solamente. Esto también se vio en los rindes de maíz y sorgo, donde el déficit estuvo cercano al 80 por ciento. Esto es consecuencia de falta de agua en el momento adecuado y el anticipo del verano, que aportó lo suyo para una tormenta perfecta pero negativa», prosiguió.

Finalmente, le puso cifras al impacto al indicar que «en Sunchales y zona, la estimación, haciendo un precio promedio, calculamos que dejarán de circular unos 1.700 millones de pesos a partir del menor rinde de granos, leche y otras actividades relacionadas. Ahora se está planteando un escenario de merma de entre el 20 y 30 por ciento, tanto en lechería como en agricultura. En cuanto a ganadería es más complejo porque al no haber agua se vendieron muchos animales y por eso podría ser de hasta el 50 por ciento la baja».