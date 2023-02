(Por: Prensa Libertad) – El ala pivote de los Tigres analizó lo que fueron las últimas dos victorias consecutivas como local. Además, en relación a los cinco partidos consecutivos fuera de Sunchales señaló “tenemos que recuperar los partidos que se nos escaparon como local”. El próximo juego será el sábado 4 ante Salta Basket, en el inicio de la gira por el norte del país.

Los dos triunfos en fila ante Colón y Sarmiento de Resistencia le permitieron al equipo de Sebastián Porta tomar un poco de aire en la Conferencia Norte, más que nada pensando en la durísima gira que deberán afrontar en tan solo 12 días.

Quien analizó el momento de los Tigres fue Estefano Simondi, el goleador aurinegro frente a los chaqueños “Venimos mejorando durante la temporada. Ahora tenemos que conseguirlo como visitante a lo largo de los 40 minutos”. Libertad tiene un récord 8 – 10 que lo ubica en la mitad de la tabla de posiciones y el oriundo de Oliva analizó “tuvimos varios partidos que se nos escaparon sobre el final y eso en la tabla se nota”.

Sobre lo que pretenden en esta seguidilla fuera de casa afirmó “nosotros vamos partido a partido, siempre pensando en que nuestro juego nos va a dar las victorias. La idea es seguir creciendo como equipo y buscando nuestra mejor versión”. La seguidilla que tendrá que afrontar Libertad es la siguiente:

– Sábado 4 vs. Salta Basket (V).

– Lunes 6 vs. Tucumán Basket (V).

– Miércoles 8 vs. Montmartre (V).

– Viernes 10 vs. Independiente SdE (V).

– Jueves 16 vs. Echagüe (V).