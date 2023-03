El fin de semana, tal como estaba previsto, se disputaron los partidos restantes de la Primera Fase de la Copa «Departamento Castellanos». Unión goleó en Rafaela, mientras que Libertad avanzó por penales en San Cristóbal.

Unión arrancó mal pero lo dio vuelta en Rafaela

En el predio ‘Tito’ Bartomioli, los Bichos Verdes superaron 4-1 a la ‘Juve’, con tres goles de Leinecker (2m ST, 27m ST y 30m ST) y otro de Gaido (29m ST). El equipo de la Bruja Verón había comenzado ganando el juego gracias al tanto de Palomeque (24m PT).

Juventud terminó con nueve por las expulsiones de García (40m PT) y Sala (45m ST). En la categoría 2011 fue 15-0 la victoria de Unión.

Libertad avanzó por penales

(Por: Prensa Libertad) – Por la primera rueda del certamen organizado por la Liga Rafaelina de fútbol, Libertad venció por penales 4 – 2 a Independiente de San Cristóbal. En el partido habían igualado 1 – 1 con gol de Tomás Montini para el Cañonero. La 2011 cayó 2 – 0 y terminó su participación.

Libertad se puso en ventaja al minuto 33 de la segunda etapa. Tomas Montini, de cabeza, marcaba la apertura del marcador. Sin embargo, sobre el final, Independiente igualó desde el punto del penal mediante Villafañe.

Así las cosas se definieron con tiros desde los doce pasos. Para Libertad marcaron Cabral, Singer, Mansilla y Juarez. Mientras que Sotomayor y Cretton fallaron su ejecución para los locales.

La formación aurinegra en San Cristóbal fue la siguiente: Ruffini; Bravo, Rafael, Diaz, Correa; Montini, Visetti, Mansilla, Fernández; Quiroga y Cabral.

Lo que viene

Segunda Fase

– Primera División: Quilmes vs. Unión de Sunchales (localía a sortear).

– Categoría 2011: Moreno de Lehmann vs. Unión de Sunchales.

– Primera División: Dep. Libertad vs. San Martín de Angélica.