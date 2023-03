1- Aprobación del boletín 2.935, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura correspondencia: Nota de 9 de Julio informando fechas de encuentro y torneo de infantiles. Federal A Unión vs. El Linqueño domingo a las 17.30 horas. Nota de 9 de Julio confirmando participación en torneos juveniles organizados por el Consejo Federal. Se informa que la Liga recibió la renovación de la subsistencia de personería jurídica. Nota del Consejo Federal informando la cantidad de personas que deben ingresar los equipos visitantes en el Federal A.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4– Se informa que en esta semana se acreditarán los premios a los ganadores de la 1ª y 2ª fase de Copa Departamento Castellanos. Además se aclara que los premios se acreditarán a favor de los clubes en las cuentas de la liga, tal cual se había reglamentado y se da un detalle de los premios que recibirán los clubes a lo largo de la competencia. Para la Categoría 2011 habrá un viaje de premio para el Campeón y Subcampeón.

5- Se brinda un detalle de las categorías que presentarán cada institución en los torneos del 2023.

6- Se da lectura al informe del Consejo de Inferiores, pendientes. Los torneos de Primera A y Primera B comenzarán el 1/04. El precio de las entradas será: Inferiores A: $ 600, Inferiores B: $ 500, Infantiles A: $ 500.

7- La Comisión de canchas eleva informes sobre inspecciones que se hicieron a distintos estadios. Se armará una carpeta para presentar ante el HCD.

8- Programación 3ª Fase Copa Departamento Castellanos:

Primera División: Peñarol vs. Quilmes (local Peñarol – domingo 19/03 – 18.15 hs)

Categ. 2011: Atl. María Juana vs. Unión (17 horas)

Primera División: Dep. Libertad vs. Belgrano San Antonio (local Dep. Libertad – miércoles 15/03 – 22.15 horas)

Categ. 2011: 9 de Julio vs. Talleres M. Juana (21 horas)

Primera División: Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado (local Sp. Norte – sábado 18/03 horario a confirmar)

Categ. 2011: Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado

Primera División: Atl. Rafaela vs. Indep. Ataliva (local Atlético de Rafaela – domingo 19/03 horario a confirmar)

Categ. 2011: Atl. Rafaela vs. Deportivo Josefina

Primera División: Brown vs. Ben Hur (local Brown – domingo 19/03 – 19 hs.)

Categ. 2011: Brown vs. Ben Hur (17.45 hs)

9- Programación 1a fecha Apertura Primera A:

ZONA A:

Miércoles 15/03

– 21.30 hs. Quilmes vs. Deportivo Josefina (20 hs. Reserva)

– 21.45 hs. Deportivo Ramona vs. 9 de Julio (20.15 hs. Reserva)

– 22.00 hs. Argentino de Vila vs. Sportivo Norte (20.30 hs. Reserva)

Domingo 19/03

– 16.30 hs. Deportivo Aldao vs. Libertad de Sunchales (15 hs. Reserva)

INTERZONAL

Miércoles 15/03

– 21.30 hs. Deportivo Tacural vs. Peñarol (20 hs. Reserva)

ZONA B

Miércoles 15/03

– 21.30 hs. Florida de Clucellas vs. Brown de San Vicente (20 hs. Reserva)

– 22.00 hs. Ferro vs. Argentino de Humberto (20.30 hs. Reserva)

– Horario a confirmar Unión de Sunchales vs. Atlético de Rafaela

– Atlético María Juana vs. Ben Hur – Miércoles 15/03 o Jueves 16/03 (a confirmar).

10- El cierre libro de pases será el lunes siguiente a la 3ª fecha.

11- Precio entradas:

Primera A: $ 1000 General / $ 500 Jubilados.

Primera B: $ 800 General / $ 400 Jubilados (determinado por votación).

12- Se apruebas los convenios presentados por el Club La Trucha para hacer las veces de local en Def. Frontera; y el convenio presentado por Atl. Juventud que hará las veces de local en Sportivo Norte (Primera) y en Sp. Aureliense (Inferiores).

13- Sportivo Santa Clara presenta un proyecto de que los clubes cobren sus entradas tanto de local como visitante. Tras un debate y al haber dos mociones se define por votación, la cual determina no hacer lugar al pedido de Sp. Santa Clara.

14- Se aprueba la emisión de los cupones 2023.

15- El próximo fin de semana se llevará a cabo la Copa Integración para la Categoría 2012 que se jugará en distintas sedes y las finales el domingo en las instalaciones del autódromo (Valor entradas $ 500).

16- El próximo martes 14/03 en el club Peñarol se realizará el lanzamiento de los torneos 2023, donde se aprovechará la oportunidad para que los clubes presenten sus camisetas. La sesión comenzará a las 19.30 hs y posterior a la misma se hará la presentación (se invita a todos los medios de comunicación).

17- Se realiza el sorteo del fixture de Primera B (Norte y Sur) que comenzará el domingo 26/03.