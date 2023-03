Este sábado se pondrá en marcha la temporada de torneos 2023 de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, con la Primera Fecha del torneo de Divisiones Formativas. En la oportunidad se disputará la Tira A (U16, Mini, U14 y U21), y también darán inicio las Formativas femeninas. La Tira B con las demás categorías arrancarán el otro fin de semana.

Este es el programa de partidos: desde las 10, Unión de Sunchales vs. 9 de Julio (Mini, U16 y U14); desde las 9.30 Ben Hur vs. Argentino Quilmes (Premini, Mini, U18, U13 y U21); Atlético vs. Peñarol (U16, Mini y U14).

Oficial Formativas Femeninas: desde las 9.30 Ben Hur vs. Unión (Premini, Mini, U16, U14 y U18); desde las 12 Independiente vs. Independiente de Ataliva (Premini, Mini, U14, U16); desde las 11 Libertad de Sunchales vs. Atlético Pilar (Premini, Mini, U14).

Finalizada la fase de grupos, los cuatro primeros de cada categoría disputarán las semifinales (1º vs. 4º y2º vs. 3º), los ganadores jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto. El mejor ubicado tendrá ventaja de localía, ante igualdad de puntos la localía se definirá por los partidos entre sí. De persistir la igualdad se contemplará la diferencia de gol en la tabla general.

Los clubes clasificados del quinto al octavo puesto jugarán una ronda consuelo bajo el mismo formato de disputa.El calendario tentativo establece finalizar la temporada el 25 de noviembre.