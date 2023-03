El básquet rafaelino se prepara para volver a la acción. La Asociación Rafaelina dio a conocer el fixture del Torneo Preparatorio de Mayores que dará inicio este miércoles.

La Zona A la componen Libertad de Sunchales, Sportivo Ben Hur, Argentino Quilmes y Atlético de Rafaela. En tanto, en la Zona B aparecen Unión de Sunchales, 9 de Julio, Independiente y Peñarol.

Este miércoles, en el «Hogar de Los Tigres», Libertad y Sportivo Ben Hur levantarán el telón a la temporada 2023 con el primer partido de la Zona A del Torneo.

La ronda de playoffs está prevista para los primeros días de mayo, mientras que el Súper 4 se jugará el 19 y 21 de mayo.

Este es el fixture de cada zona:

Zona A

– Fecha 1: Libertad vs. Ben Hur; Quilmes vs. Atlético.

– Fecha 2: Ben Hur vs. Quilmes; Atlético vs. Libertad.

– Fecha 3: Libertad vs. Quilmes; Atlético vs. Ben Hur.

– Fecha 4: Ben Hur vs. Libertad; Atlético vs. Quilmes.

– Fecha 5: Quilmes vs. Ben Hur; Libertad vs. Atlético.

– Fecha 6: Quilmes vs. Libertad; Ben Hur vs. Atlético.

Zona B

– Fecha 1: Peñarol vs. Unión; 9 de Julio vs. Independiente.

– Fecha 2: Independiente vs. Peñarol; Unión vs. 9 de Julio.

– Fecha 3: 9 de Julio vs. Peñarol; Independiente vs. Unión.

– Fecha 4: Unión vs. Peñarol; Independiente vs. 9 de Julio.

– Fecha 5: Peñarol vs. Independiente; 9 de Julio vs. Unión.

– Fecha 6: Peñarol vs. 9 de Julio; Unión vs. Independiente.