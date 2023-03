Este miércoles por la noche no habrá fútbol liguista. Se esperaba que en la jornada se ponga en marcha el capítulo 2 del Torneo Apertura, con dos partidos. Sin embargo, a raíz de las condiciones climáticas -hasta las 9 horas cayeron en Rafaela 79 milímetros de agua- desde la entidad madre del fútbol rafaelino se decidió suspender la actividad futbolística.

En Rafaela, debían enfrentarse 9 de Julio y Argentino de Vila desde las 21.30 en el Coloso “Germán Soltermam” correspondiente a la Zona A; mientras que en San Vicente se enfrentaban Brown y Unión de Sunchales por la Zona B desde las 21.00 horas. Los mismos serán reprogramados.

Cabe señalar que el día jueves no estaba prevista actividad futbolística, mientras que para el viernes está previsto la disputa de cuatro partidos. Por la Zona A: Libertad de Sunchales vs Argentino Quilmes y Dep. Josefina vs Dep. Tacural. Por la Zona B: Atlético de Rafaela vs Ferrocarril del Estado. Interzonal: Atlético María Juana vs Dep. Ramona.