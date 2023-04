En una Fecha que se disputó entre semana en su mayor parte, los más pequeños volvieron a tener actividad oficial. Los de Libertad ante Sportivo Norte, mientras que Unión se midió con Peñarol. Aquí los resultados y goleadores de cada categoría:

Infantiles

Categoría 2017/18:

– Peñarol 2 vs. Unión 1 (Rolón). 3° tiempo: Peñarol 1 vs. Unión 0.

Categoría 2016:

– Peñarol 0 vs. Unión 1 (Yansenzarino). 3° tiempo: Peñarol 0 vs. Unión.

– Libertad 1 (Ignacio Panchuk) vs. Sportivo 2.

Categoría 2015:

– Peñarol 3 vs. Unión 0. 3° tiempo: Peñarol 1 vs. Unión 0.

– Libertad 0 vs. Sportivo 1.

Categoría 2014:

– Peñarol 0 vs. Unión 3 (Ferreyra, Ficetto y Acosta). 3° tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 2 (Ferreyra, Ficetto y Maldonado).

– Libertad 3 (Schnell, Werro y Bonvín) vs. Sportivo 0.

Categoría 2013:

– Peñarol 2 vs. Unión 1 (Fler). 3° Tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 0.

– Libertad 1 (Bastián Quiroga) vs. Sportivo 1.

Categoría 2012:

– Peñarol 2 vs. Unión 1 (Hass). 3° tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 1 (Cinturión).

– Libertad 6 (Alexis Saavedra x3, Noel Oviedo y Morgan Richiger x2) vs. Sportivo 0.

Categoría 2011:

– Peñarol 1 vs. Unión 0. 3° tiempo: Peñarol 0 vs. Unión 1 (González).

– Libertad 1 (Santiago Rojas) vs. Sportivo 1.

Inferiores

Quinta:

– Sportivo 0 vs. Libertad 3 (Lautaro Lastra, Abraham Veliz y Laureano Barsanti – penal).

Sexta:

– Sportivo 1 vs. Libertad 3 (Mirko Avenatti, Lautaro Monzón x2 – uno de penal).

Séptima:

– Sportivo 1 vs. Libertad 3 (Santiago Soria, Tobías Espíndola y Facundo Ibarra).

Octava:

– Sportivo 2 vs. Libertad 0.

Novena:

– Sportivo 1 vs. Libertad 2 (Matías Ballari y Bautista Biolatto).