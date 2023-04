El reclamo del Tribunal de Cuentas, con una treintena de Expedientes abiertos y más de 23 millones de pesos pendientes de rendición, sumó en la jornada de hoy un nuevo capítulo con la ausencia del Intendente Gonzalo Toselli, quien había sido citado para comparecer ante los ediles en la Sesión Ordinaria.

El no cumplimiento de la Ordenanza sancionada días atrás, traerá consecuencias políticas pero hoy quedó en el medio de la discusión la institucionalidad propiamente dicha. Si la máxima autoridad local ignora el cumplimiento de las normativas vigentes a este punto (enviando una nota firmada por su Secretario de Gestión -no por él-, haciendo referencia a cuestiones de tiempos que dicen los ediles no haber acordado), qué queda para los ciudadanos.

Con total lógica, las repercusiones en los discursos de los concejales lo tuvieron como único destinatario, en una decisión polémica que lo dejó expuesto toda vez que en los días previos, el raid mediático había sido de transmitir el discurso de que las rendiciones pendientes estaban en marcha en Ministerios. Algo hará que estas mismas presentaciones no puedan ser copiadas y ofrecidas al Concejo…

Una de las intervenciones más claras y contundentes fue la de la titular del Cuerpo, Carolina Giusti, quien insistió «permítanme dudar», en más de una oportunidad aludiendo así a la falta de respaldo práctico de las explicaciones y argumentos oficiales. También sostuvo que la reunión mencionada en la nota elevada (que le otorgaría un plazo «no menor» a los 45 días para presentar los escritos) fue debidamente registrada y se puede establecer que no hubo dicho acuerdo de plazos.

«Yo tengo derecho a saber qué pasó con esos fondos. Son fondos que el Intendente y sus funcionarios de alguna manera los tuvieron que administrar», agregó. «Todavía no vimos ni un solo papel de la gestión de estos Expedientes», agregó, indicando que en varios de ellos el Municipio no compareció por lo que estarían en una instancia administrativa de liquidación.

Por su parte, Andrea Ochat abrió la puerta que muchos anticipaban, al decir que: «le ordenamos al Intendente que se presentara a brindar explicaciones… no cumple con la misma» y manda una nota improcedente.

«Nos tenemos que manejar en un marco de institucionalidad», aclaró, indicando que «no podemos minimizar la función del Concejo, enviando una nota como respuesta a una Ordenanza».

«Seguiremos debatiendo en Comisión, queremos que las Ordenanzas se cumplan. Actitudes como esta no nos dejan muchas alternativas», cerró luego.

Un futuro que puede ser aún más complejo

En otro tramo de una sesión que estuvo atravesada por reclamos y pedidos desde distintos sectores hacia el Ejecutivo, también se otorgó, según Giusti, una suerte de ultimatum, con otro tema que genera muchas expectativas: el informe de Juicios que tiene abiertos el Municipio.

La creación del Registro de Juicios de acceso público desde la web oficial es un pendiente de la actual gestión. Pero además, en la normativa se obliga a informes trimestrales, estando ya por vencer el primer plazo.

En el mismo se espera que se repliquen todos los frentes abiertos, esperando que no haya nuevas sorpresas toda vez que por ejemplo, en el pasado reciente así ocurrió con presentaciones judiciales en otros ámbitos como el del basural y sus posteriores derivaciones.

Aquí, la sesión completa de hoy