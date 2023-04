En las últimas horas no fueron pocos los posteos de alerta en redes sociales, mediante los cuales, vecinos de la ciudad daban cuenta de haber sufrido el robo de su identidad digital en lo que hace a WhatsApp.

Las situaciones se fueron repitiendo con similares matices, recibiendo la notificación de estar pidiendo dinero por transferencia u ofertando dólares para la venta. En algunos casos, estos intentos de estafa también involucraron cuentas de Instagram, debiendo darlas de baja y generando nuevas.

En uno de los casos, el alerta llegó a través de otra red social como es el caso de Facebook:

«Gente aviso me hackearon mi cuenta de WhatsApp están pidiendo plata x transferencia.. por favor no responder y me reportar mi cuenta de WhatsApp así automáticamente se bloquea la cuenta.. le mandan a mis contactos pidiendo transferencia«.

Frente a este cuadro en el cual se advierten nuevos intentos de estafas telefónicas, se recomienda ante un contacto de estas características, adoptar todas las medidas de prevención necesarias para poder validar la identidad del interlocutor.