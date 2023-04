Por la Tercera Fecha de la Liga Rafaelina los chicos de Unión recibieron a Atlético Rafaela. Por su parte, Libertad se midió con Argentino de Humberto en algunas categorías y estos fueron los resultados:

Infantiles

Categoría 2017/18

– Unión 0 vs. Atlético Rafaela 2. Tercer tiempo: Unión 2 (Porra y Ruffini) vs. Atlético Rafaela 1.

Categoría 2016

– Unión 2 (Espíndola x2) vs. Atlético Rafaela 2. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético Rafaela 6.

Categoría 2015

– Unión 1 (Yaffei) vs. Atlético Rafaela 1. Tercer tiempo: Unión 1 (Borghessi) vs. Atlético Rafaela 2.

Categoría 2014

– Unión 0 vs. Atlético Rafaela 0. Tercer tiempo: Unión 1 (Llull) vs. Atlético Rafaela 2.

Categoría 2013

– Unión 0 vs. Atlético Rafaela 4. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético Rafaela 2.

Categoría 2012

– Unión 0 vs. Atlético Rafaela 5. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético Rafaela 2.

– Libertad 2 (Espíndola Ismael, Noel Oviedo) vs. Arg. Humberto 0.

Categoría 2011

– Unión 1 (Barolo Italiano) vs. Atlético Rafaela 5. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético Rafaela 3.

– Libertad 0 vs. Arg. Humberto 0.

Inferiores:

Novena:

– Libertad suma los puntos ya que Arg. Humberto no tiene División.

Octava:

– Libertad 4 (Martín Detler, Mikeas Colombo, Santiago Trinchieri) vs. Arg. Humberto 4.

Séptima:

– Libertad suma los puntos ya que Arg. Humberto no tiene División.

Sexta:

– Libertad 3 (Augusto Monetti, Mirko Avenatti, Bautista Beccaria) vs. Arg. Humberto 1.

Quinta:

– Libertad 4 (Lautaro Lastra, Joaquín Reynoso, Lautaro Carranza, Fabricio Ronco) vs. Arg. Humberto 2.