Sesión martes 18/04/2023

1- Aprobación del boletín 2.941, por unanimidad. Previa lectura los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Se hicieron presentes miembros de la Unidad Regional V para tratar problemáticas relacionadas a los partidos de Liga (falta de personal, coordinación entre seccionales, operativos de alto riesgo, etc). Al respecto se arma un debate entre dichas autoridades y los delegados.

3- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Nota de Atl. Rafaela solicitando reemplazo de un jugador de 1ª División, por lesión. Pasa al cuerpo correspondiente. Regional Juvenil: 9 de Julio vs Ben Hur 19/04 a partir de las 14 horas. Federal A: 9 de Julio vs. Juv. Antonio domingo a las 18 horas.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Se informa que el próximo lunes 24/04 habrá reunión del consejo de inferiores en la sede de la Liga a partir de las 20 horas (mixta: presencial y virtual).

6- El Sr. Presidente informa que asistió junto al tesorero a la celebración del 75º aniversario del club Unión de Sunchales, oportunidad en la que se entregó una plaqueta recordatoria. Se felicita los dirigentes del citado club por el evento organizado.

7- La semana pasada se reunió el Dpto de fútbol femenino que ya se definió el reglamento del torneo que comenzará el 14/05 (Sub12 y Sub16) y el 28/05 (Primera y Sub14).

8- El próximo sábado 22/04 comenzará el torneo de fútbol Senior en la cancha de Moreno de Lehmann.

9- Las semifinales de Copa Dpto. Castellanos se jugarán de la siguiente manera:

Por cuestiones de seguridad, en los próximos días se confirmarán el día de la disputa de ambos partidos, programados para el fin de semana del 30/04.

• Cancha Indep. Ataliva

Primera División: Dep. Libertad vs. Peñarol

Día a confirmar

• Cancha 9 de Julio

Primera División: Ben Hur vs. Sp. Norte

Semifinales Categ. 2011 – lunes 08/05 en Peñarol

Categ. 2011 – 20 horas: Unión vs. 9 de Julio

Categ. 2011 – 21.15 horas: Ben Hur vs. Atl. Rafaela

10- Programación fin de semana:

* Arg. Vila vs. Quilmes jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

* Dep. Aldao vs. Unión jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

* 9 de Julio vs. Dep. Josefina jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

* Dep. Ramona vs. Dep. Tacural viernes 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

* Atl. María Juana vs. Peñarol viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera

* Ben Hur vs. Arg. Humberto viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

* Atl. Juventud vs. San Isidro viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera (cancha Sp. Norte).

* Sp. Libertad EC vs. B. Bochazo viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

* Sp. Norte vs. Dep. Libertad domingo a las 13.30 hs. Reserva y 15 hs. Primera.

* Brown vs. Atl. Rafaela domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 15 hs. Reserva 16.30 hs. Primera.

11- La Comisión de selecciones se reunió con nuevos técnicos para diagramar la programación de entrenamientos para el primer seleccionado que será el Sub12 (Sub12). Las primeras pruebas serán semana que viene en Lehmann y Estación Clucellas.

12- Se hizo entrega de los cupones 2023, los cuales ya se pondrán a la venta por intermedio de los cupones.

13- La comisión de prensa y relaciones institucionales informa que semana próxima elevará un dictamen referido a una propuesta que se había recibido.

14- Próxima reunión: martes 25/05 (mixta).