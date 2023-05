(Por: Prensa Libertad) – Desde las 21, Libertad recibirá a Unión por el primer punto de la serie de Cuartos de Final del Torneo Preparatorio de la Asociacion Rafaelina. El ganador de la serie, que se disputará al mejor de tres partidos, accederá al Súper 4 de Primera División Masculino.

En cuanto a las fechas del segundo y tercer punto, las mismas dependeran de la participación de los Tigres en Liga Argentina. Con partido confirmado el dia lunes y con posibilidad de jugar también el día miércoles, el calendario no da respiro.

De hecho, varios jugadores arribarían en horas del mediodía de este sábado a Sunchales luego de jugar en San Luis el segundo punto de Semifinales. Y, como si fuera poco, ese mismo día por la mañana los U18 verán acción en la “Fortaleza del Bicho”.

Los Tigres fueron segundos en la Zona A con un récord de 3-3, mientras que el Bicho Verde culminó tercero en la Zona B y un registro de 2-4. Marcos Macagno y Ariel Aicardi serán los jueces del partido.

Las otras series son las siguientes:

– Atlético vs. Peñarol.

– Independiente vs. Ben Hur.

– 9 de Julio vs. Quilmes.