1- Aprobación del boletín 2.944, por unanimidad.

2- Lectura correspondencia: Invitación de Arg. Vila a la fiesta del Matambre a realizarse el 14/05. Invitación de la Liga Venadense de Fútbol a la celebración del 100º aniversario de dicha institución a realizarse el 20/05. Varias notas de inferiores e infantiles. Se informa que fue aprobado el reemplazo del jugador solicitado por el club Atl. Esmeralda. Nota de Ben Hur ratificando la participación en el próximo torneo Regional Amateur.

3- Se hace entrega al club Dep. Bella Italia de una placa por celebrar este 08/05 los 25 años de la institución.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Atento al pedido de afiliación que hizo Sunchales Cicles Club, la Comisión de Reglamento aconseja aprobar el pedido del mismo (jugará con una división en el fútbol femenino). El mismo pasa a ser el afiliado Nº 41 a esta Liga Rafaelina. El HCD aprueba la afiliación y le da la bienvenida.

6- La 1ª fecha de fútbol femenino se jugará el próximo domingo de la siguiente manera:

Cancha Libertad de Sunchales

– 1º partido Sub 12 a las 10.00 – 9 de Julio vs Ben Hur.

– 2º partido Sub 12 a las 10.50 – Cicles Sunchales vs Atl. Rafaela.

– 3º partido Sub 12 a las 11.40 – Dep. Libertad vs Arg. Humberto.

– 4º partido Sub 16 a las 12.30 – Arg. Humberto vs Atl. Rafaela.

– 5º partido Sub 16 a las 13.45 – Dep. Libertad vs Dep. Susana.

Este martes a las 19.30 habrá reunión del Dpto. Fútbol Femenino.

7- Programación del fin de semana divisiones superiores:

Jueves

– 9 de Julio vs. Sp. Norte (19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera).

– FC Estado vs. Quilmes (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

– Unión vs. Peñarol (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

Viernes

– Arg. Vila vs. Dep. Josefina (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).

– Atl. María Juna vs. Atlético de Rafaela (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).

– Tiro Federal vs. San Isidro (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

– La Hidráulica vs. Atl. Esmeralda (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

Domingo

– Indep. San Cristóbal vs. Belgrano (13 hs. Reserva y 14.30 hs. Primera).

– Dep. Aldao vs. Dep. Tacural (14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Dep. Ramona vs. Dep. Libertad (14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Florida vs. Arg. Humberto (14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Ben Hur vs Brown (14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Atl. Juventud vs. Dep. Bella Italia (cancha Sp. Norte) (14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Moreno vs. Indep. Ataliva (14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Sp. Roca vs. Sp. Aureliense (14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Sp. Libertad EC vs. Talleres M Juana (14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera).

– La Trucha FC vs. Def. Frontera (14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Zenón Pereyra FC vs. Sp. Santa Clara (14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Juv. Unida VSJ vs. San Martín Angélica (14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera).

8- Se hicieron presentes miembros del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe (espectáculos deportivos) junto integrantes de la Unidad Regional V y división operaciones, quienes brindaron detalles de la modalidad “Tribuna Segura” que comenzará a aplicarse en los partidos de Liga. Se informa que la Liga adquirió teléfonos para que la policía pueda utilizarlo en los encuentros.

Tras un ida y vuelta entre la mesa directiva, los miembros de seguridad y los delegados, el HCD se compromete a trabajar para que el sistema sea positivo.

Seguidamente se tratan temas relacionados a los operativos de seguridad en las canchas.

9- Próxima reunión: martes 16/05.