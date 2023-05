En el predio aurinegro de calles Falucho y Maretto del Deportivo Libertad, se producirá el debut de las categorías Sub 12 y Sub 16 del Fútbol Femenino en Liga Rafaelina de fútbol. Para nuestra ciudad será también un momento especial, con el debut del Sunchales Cicles Club.

Programación

– 10.00: Sub 12 – 9 de Julio vs. Ben Hur.

– 10.50: Sub 12 – Cicles Sunchales vs. Atlético Rafaela.

– 11.40: Sub 12 – Libertad vs. Argentino Humberto.

– 12.30: Sub 16 – Argentino Humberto vs. Atlético Rafaela.

– 13.45: Sub 16 – Libertad vs. Deportivo Susana.

La entrada tendrá un valor de 700 pesos.