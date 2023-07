Mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook, desde la Comisión Vecinal del barrio 9 de Julio expresaron su preocupación por daños y desmanes sufridos en la plaza D´Antoni.

Todo ese espacio había sido recientemente intervenido por parte del Municipio, avanzándose tanto en la ejecución del Presupuesto Participativo como así también en la preparación del sector para los actos oficiales por el Día de la Independencia. Sin embargo, se produjeron retiro de árboles, daños de arbustos y otras acciones vandálicas que generan preocupación.

Así lo expresaron en la publicación:

Estimado/as vecino/as : información: con el Barrio no… desmanes en plaza D’antoni.

Luego de pasado el festejo de nuestro querido Barrio y el día de nuestra Independencia, que todo salió según lo previsto y se disfrutó de los mismos, no podíamos dejar de postear esta información, ya lo hemos dicho en tantísimas oportunidades, con el Barrio no… exactamente 2 días antes de los festejos, así apareció nuestra querida plaza D’antoni, si, luego de trabajar para embellecer el espacio y reforestar el mismo sumando al proceso de modernización de la misma, nos informaron de éstos actos provocados, pintadas en los bancos, paredes y busto, se rompieron plantas, se sustrajeron 10 árboles de jacarandá y se vandalizaron los otros, arbustos, etc. Todo rompieron a su paso un grupo de jovencitos que ya no podemos considerar niños.

Solicitamos que cuando percaten que se están dando éstas situaciones llamen a la GUS o directamente a 911 policía de nuestra ciudad y que así nunca avanzaremos, este espacio es de la gente. Por eso debemos tomar conciencia lo que representa, en cuanto a los mayores que están a cargo de los mismos, enseñarles que eso no es correcto y que deben cuidar lo que costó realizar.

Dos días antes, el Municipio tuvo que repintar la plaza en forma completa y reforestar parte del espacio ya que no podía plantar algo que a los minutos iba a desaparecer.

Repetimos… con el Barrio no… ni con nada.