Bienvenida la nueva sociedad entre abuelos y nietos

El 26 de julio se celebra el día de los abuelos. Fecha de origen religioso; la religión católica conmemora la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, y por ende abuelos de Jesús. Motivo para la coincidencia.

Los abuelos; siempre fueron reconocidos como padres de padres, cabezas de familia protectores de costumbres, valores, religiones e ideologías. Habitar en una gran casa donde el abuelo imponía normas al resto de los residentes, provino de la Edad Media. A él se solía consultar cualquier tipo de problema o cuestión. Esa costumbre se mantuvo de generación en generación durante mucho tiempo. La palabra de los abuelos era sagrada e inapelable; su experiencia lo dotaba de sabiduría.

Esas grandes familias fueron desapareciendo y el nido se redujo: solo padres e hijos; los abuelos quedaron en otros espacios y tal vez por eso, algunas generaciones no disfrutaron la relación abuelos – nietos, sobre todo si los separaban largas distancias, pero al paso de los años, el trabajo de la mujer fuera del hogar obligó al matrimonio a buscar apoyo en los padres.

Hoy, esos abuelos que cubren la faltante de progenitores, son un referente confiable, cuentan con experiencias y saberes, pero, además agregan el amor, el afecto y la capacidad de hacerlos sentir protegidos. Por su parte, sienten que pueden recuperar lo que no pudieron hacer con sus hijos, aumentan su autoestima y se encuentran planificando los momentos que pasarán con sus nietos: paseos, juegos, comidas, etc., como tal vez nunca lo hicieron con sus vástagos, es más, les permiten lo que otrora prohibían fanáticamente. Son buenos para malcriar, pero lo hacen con tanto amor, que las excusas sobran a la hora de dar explicaciones.

Los abuelos ayudarán siempre a mantener viva la historia familiar con anécdotas, con la enseñanza de valores; les mostrarán a los chicos la importancia de estar unidos, de cuidarse entre sí, de quererse y respetarse porque ellos sueñan con un mundo de felicidad para su familia y quieren transmitirlos a la prolongación de sus vidas.

Enrique Orchansky, es un médico pediatra cordobés quien, en charla con los integrantes del programa “Siesta Animal” de radio Mitre dice: “…los abuelos le dan una tranquilidad eterna a los nietos y nietos les dan una eternidad a los abuelos, es una sociedad que ambas partes son beneficiadas”.

Bienvenidas sean estas nuevas sociedades. Personalmente, en mi recuerdo, guardo la imagen de unos abuelos, señores altos de ojos celestes y grandes bigotes y abuelas, viejecitas con rodete y vestido oscuro. Los trataba de “usted” y no les pedía nada porque no era correcto pedirles a los abuelos. Los veía poco, por distancias, pero los encuentros no eran efusivos. Cuando comparo tiempo con edades, compruebo que esos abuelos tenían apenas 60 años, mas, su imagen adusta acompañada de ropa oscura, los tornaba extraños y lejanos. Celebro, entonces que mi rol de abuela sea tan opuesto.

Se escucha a menudo: “los nietos son lo mejor de nuestra vida” y esta oración no suena remanida, por el contrario, reafirma lo que el mismo doctor Orchansky asevera: “…es tiempo de revancha de la vida”.

___

Griselda Bonafede

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/cordoba/enrique-orchansky-los-abuelos-nunca-mueren-solo-se-hacen-invisibles.phtml