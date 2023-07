(Por: Básquet Total) – La Asociación Rafaelina cerró su participación en el Interasociativo de Mayores de la rama femenina logrando el cuarto puesto del certamen que tuvo lugar del 28 al 30 de julio. En su última presentación, el equipo dirigido por Franco Tosello cayó ante la Asociación Cañadense por 64 a 43.

Los parciales fueron 24-20, 39-26 y 51-40 en beneficio de el equipo ganador, que tuvo varios puntos altos a lo largo de los 40 minutos de juego. Valentina González se destacó con 14 puntos, seguida por Alessia Reale con 13. En la Rafaelina, Sol Paz se anotó con 11 puntos.

De esta manera, el representativo de la ARB cerró su participación en el torneo con una victoria y tres derrotas en cuatro partidos, logrando el cuarto puesto. Cañadense fue tercero y el título lo definían los dos invictos del certamen: Noroeste y Santafesina.

Cañada 64-43 Rafaela

Estadio: Fortín de la Garra

Parciales: 24-20 / 39-26 y 51-40

Cañadense: Z. Wytrikusz 0, L. Manaresi 0, S. Gazzola 4, M. Echaguibel 10, V. González 14, B. Chivalo 10, A. Aliprandi 2, A. Farabello 4, Alessia Reale 13, L. Santucho 2, A. Squaranti 5, V. Benítez 0. DT: M. Baracat.

Rafaelina: Sol Paz 11, Fernanda Villarruel 0, Sofía Ramos 4, Lucila Foglia 5, Belén Scandalo 1, Solana Bergese 0, Josefina Alberto 3, Juana Marotti 3, Ludmila Varzi 6, Angelina Marchi 3, Maira Monserrat 5 y Sofía Hoffmann 2. DT: F. Tosello.

Derrota y a luchar por el Tercer Puesto

En la mañana del domingo, el seleccionado femenino de la Asociación Rafaelina disputó su tercer encuentro en el Interasociativo de Mayores que se desarrolla en Tostado. En esta oportunidad, su rival fue la Asociación Civil Noroeste Santafesino, con derrota por 76 a 58.

Los parciales fueron 13-11, 31-25 y 58-42, donde el conjunto local mostró su dominio de principio a fin. Joana Macello con 23 puntos y Guadalupe Goetschi con 20 fueron quienes tiraron del equipo para quedarse con el triunfo. En el representativo de nuestra ciudad, Angelina Marchi aportó 15 unidades.

Con un récord de un triunfo y dos caídas, la ARB cerrará su participación desde las 17.00 horas cuando se mida ante la Asociación Cañadense. En este encuentro está en juego la tercera posición del certamen.

NOROESTE 76-58 RAFAELA

Estadio: «Fortín de la Garra»

Parciales: 13-11 / 31-25 y 58-42

Noroeste: L. Lizzarraga 11, I. Avallay 0, M. Vega 0, C. Barreto 8, D. Burguener 0, B. Nobile 0, M. Burguener 4, G. Goetschi 20, T. Fernández 4, E. Paira 6, J. Macello 23. DT: L. Moyano

Rafaelina: Sol Paz 7, Fernanda Villarruel 2, Sofía Ramos 2, Lucila Foglia 3, Belén Scándalo 5, Solana Bergese 2, Josefina Alberto 4, Juana Marotti 0, Ludmila Varzi 8, Angelina Marchi 15, Maira Monserrat 10, Sofía Hoffmann 0. DT: F. Tosello.

La Rafaelina cerró el sábado con victoria

Luego de lo que significó el debut con derrota en Tostado, la Asociación Rafaelina logró su primer triunfo en el Interasociativo de Mayores de la rama femenina. En el turno vespertino se enfrentó a la Asociación Venadense y terminó imponiéndose por 63 a 37.

Con parciales de 19-11, 33-15 y 48-22, el equipo dirigido por Franco Tosello supo sacar una diferencia en los momentos oportunos para encaminar su primer triunfo en el certamen. Sol Paz fue la máxima anotadora del encuentro con 12 puntos, seguida por Angelina Marchi con 11 y Belén Scándalo con 10.

Al cierre del sábado, la Rafaelina presenta un récord de un triunfo y una caída recordando que ya quedó libre en la jornada del viernes. El domingo jugará ante Noroeste Santafesino desde las 11.00 horas y cerrará su participación a partir de las 17.00 enfrentando a la Asociación Cañadense.

RAFAELA 63-37 VENADO

Estadio: «Fortín de la Garra»

Parciales: 19-11 / 33-15 y 48-22

Rafaelina: Sol Paz 12, Fernanda Villarruel 0, Sofía Ramos 2, Lucila Foglia 9, Belén Scándalo 10, Solana Bergese 0, Josefina Alberto 6, Juana Marotti 4, Ludmila Varzi 9, Angelina Marchi 11, Maira Monserrat 0, Sofía Hoffmann 0. DT: F. Tosello.

Venadense: L. Duarte 2, D. Ayerbe 3, D. Ontivero 2, M. Issoglio 7, C. Quiñones 4, R. Escudero 4, L. Tutanosky 4, C. Bertozzi 7, D. Sancristal 2, P. Herrera 0, C. Aguirre 2. DT: Maximiliano Baracat.

Ajustada derrota en el inicio

La Asociación Rafaelina hizo su estreno en la mañana del sábado en el Torneo Provincial de Mayores de la rama femenina que se desarrolla en Tostado. Luego de quedar libre en la jornada del viernes, el conjunto que dirige Franco Tosello se midió ante la Asociación Santafesina, que terminó imponiéndose 52 a 50.

Los parciales fueron 14-15, 22-33 y 35-43 siempre en favor del conjunto capitalino. Sin embargo, en el último cuarto la Rafaelina sacó a relucir todo su poderío goleador y puso en aprietes a su rival para terminar con un ajustado resultado. La goleadora del partido fue Johana Puchetti con 16 unidades para las santafesinas. En el representativo de la ARB, Sol Paz finalizó con 11, seguida por Angelina Marchi con 10.

La Rafaelina volverá a jugar en el turno vespertino su segundo encuentro. Desde las 19.00 horas se enfrentará a la Asociación Venadense.

RAFAELA 50-52 SANTA FE

Estadio: «Fortín de la Garra»

Parciales: 14-15 / 22-33 y 35-43

Rafaelina: Sol Paz 11, Fernanda Villarruel 4, Sofía Ramos 4, Lucila Foglia 0, Belén Scándalo 0, Solana Bergese 3, Josefina Alberto 3, Juana Marotti 0, Ludmila Varzi 8, Angelina Marchi 10, Maira Monserrat 7, Sofía Hoffmann 0. DT: F. Tosello

Santafesina: R. Mansilla 7, G. Berger 6, E. Caisso 0, P. Lazcano 10, C. Minetti 0, M. Orbelli 0, J. Puchetti 16, S. Descalzo 3, A. Mina 0, A. Ghirardi 5, M. Baum 5. DT: D. Noe.