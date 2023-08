En el marco de la Tercera Fecha del Torneo Clausura, los chicos de Unión recibieron a sus pares de Atlético; Libertad, en tanto, visitó a Argentino de Humberto.

Escuelita

Categoría 2017/18

– Atlético 1 vs. Unión 2 (Pautasso y Ruffini). Tercer tiempo: Atlético 3 vs. Unión 2 (Ruffini x2).

Categoría 2016

– Atlético 4 vs. Unión 2 (Yasenzaniro x2). Tercer tiempo: Atlético 3 vs. Unión 0.

Categoría 2015

– Atlético 0 vs. Unión 1 (Schweda). Tercer tiempo: Atlético 0 vs. Unión 0.

Categoría 2014

– Atlético 0 vs. Unión 1 (Quinteros). Tercer tiempo: Atlético 0 vs. Unión 0.

Categoría 2013

– Atlético 4 vs. Unión 1 (Chiani). Tercer tiempo: Atlético 0 vs. Unión 0.

Categoría 2012

– Atlético 1 vs. Unión 0. Tercer tiempo: Atlético 0 vs. Unión 1 (Peña).

– Arg. Humberto 2 vs. Libertad 2 (Bastian Quiroga x2) – Libertad jugó con categoría 2013.

Categoría 2011

– Atlético 0 vs. Unión 0. Tercer tiempo: Atlético 1 vs. Unión 0.

– Arg. Humberto 2 vs. Libertad 1 (Santiago Rojas).

Inferiores

Quinta División

– Unión 1 (Re) vs. Atlético 2.

– Arg. Humberto 0 vs. Libertad 1 (Lautaro Lastra).

Sexta División

– Unión (Grazzolo, Alberto, Gianti y Lastra x2) vs. Atlético 1.

– Arg. Humberto 0 vs. Libertad 10 (Lautaro Monzón x2, Esteban González, Bautista Beccaria, Brian Crespin x2, Santiago Culasso, Agustín Monetti x2 y en contra).

Séptima División

– Unión 1 (Romero) vs. Atlético 0.

Octava División

– Unión 0 vs. Atlético 3.

– Arg. Humberto 2 vs. Libertad 4 (Santiago Trinchieri, Santiago Riquelme, Martín Reynoso y Miqueas Colombo).

Novena División

– Unión 0 vs. Atlético 4.