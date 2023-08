Desde la parroquia enviaron fotos y un texto en el cual evidencian los daños sufridos en horas de la madrugada, rompiendo vidrios y ocasionando otros daños, en una situación que se repite sin que haya una solución.

A continuación, compartimos el mensaje difundido desde la parroquia:

Buen día. Ruego me ayuden a difundir la “desagradable” sorpresa con la que nos encontramos esta mañana en la Parroquia.

Durante la noche se han tirado piedras y cascotes, provocando la rotura de algunos vidrios del Templo.

No es la primera vez que sucede, sumado a otros actos vandálicos, tales como pintadas de grafitis en las paredes a lo largo del pasaje “Marcos Tacca”, cascotes de tierra en los techos, que luego tapan las canaletas, basura de todo tipo cada fin de semana. Etc. etc. etc.

Solo una palabra define todo esto: “¡¡HARTAZGO!!”