En la última reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol, se resolvieron los adelantos de esta semana y también se presentó la Selección Sub13.

1- Aprobación del boletín 2.958, por unanimidad. Los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. El delegado de Dep. Susana hace mención a cuestiones que ocurrieron en el partido de 6ª división con el arbitraje, quejándose del mismo.

Seguidamente se abre un debate sobre la cantidad de expulsados que se dieron en las últimas fechas, por agresiones verbales y físicas en las divisiones inferiores y la necesidad de bajar líneas de educación a los distintos planteles, como así también a los árbitros.

El delegado de Indep. San Cristóbal hace aclaraciones sobre cuestiones que se hablaron de su estadio en la reunión de inferiores, desmintiendo cuestiones denunciadas por Arg. Humberto y San Isidro de Egusquiza.

2- Lectura correspondencia: Nota de Arg. Humberto haciendo reclamos sobre situaciones sucedidas el último sábado cuando visitaron a Indep. San Cristóbal. Se eleva al Honorable Tribunal de Penas. Nota de Tiro Federal informando que los días 14 y 15 de octubre tienen sus instalaciones ocupadas por un evento y solicitan al rival de turno poder adelantar sus encuentros. Nota de Ben Hur informando la suspensión de su torneo infantil por las elecciones nacionales, sólo harán un encuentro competitivo esa fecha y postergan su torneo al mes de febrero. Nota de Dep. Tacural informando remodelaciones en su estadio según exigencias de la comisión de canchas. Nota de Bochófilo Bochazo solicitando reemplazo de uno de sus jugadores por lesión. Se eleva a la comisión a cargo. Invitación de la Municipalidad de Rafaela a los festejos del 17/08. Invitación de Sp. Norte a la inauguración de su nuevo polideportivo el día 18/08. Federal A: Unión vs. Def. Villa Ramallo sábado a las 16 horas.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- Se informa que la Liga Rafaelina ya adquirió los premios para las entregas de fin de año (Superiores e Inferiores).

5- Se da lectura al informe del consejo de inferiores. Al respecto se determinó que la Primera A tendrá un tercer torneo (en zonas) luego de finalizado el Clausura. La Primera B no jugará tercer torneo debido al escaso tiempo que queda cuando finalice el Clausura. Se hace un informe de lo que fue la participación de la selección Sub 15 y lo que será la presentación de la Selección Sub 13 el año próximo. A fin del mes de septiembre la liga Rafaelina organizará el torneo provincial Sub14. El club Arg. Humberto hace una exposición sobre distintas cuestiones que ocurrieron el pasado fin de semana cuando enfrentaron a Indep. San Cristóbal. Se le solicita que envíe nota para que el HCD analice los pasos a seguir. Varios clubes manifestaron haber pasado lo mismo cuando jugaron en San Cristóbal. A fin de año se hará una reunión extraordinaria de inferiores a los efectos de analizar la posibilidad de hacer cambios en las inferiores de Primera A y Primera B.

Puesto a consideración, es aprobado sin observaciones.

6- La fecha de fútbol Senior se jugará de la siguiente manera:

Lunes 21/08 / 14,00 Hs – Cancha de San Isidro de Eguzquiza

– Moreno de Lehmann Vs Arg. Quilmes

– Sportivo Norte Vs Dep. Bella Italia

– San Isidro Eguzquiza Vs Zenon Pereyra FC /Atl. Esmeralda

7- Se recuerda que el próximo fin de semana no habrá fecha de inferiores, infantiles y femenino.

8- Programación Divisiones superiores:

Miércoles 16

– F.C. Estado vs. 9 de Julio (20:00 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera).

– Ben Hur vs. Arg. Vila (20:00 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera).

Jueves 17

– Dep. Josefina vs. Atl. Peñarol (20:00 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera).

– Dep. Tacural vs. Atl. Rafaela (20:00 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera).

– Atl. Unión vs. Atlético M. Juana (20:30 hs. Reserva y 22:00 hs. Primera).

Viernes 18

– Dep. Ramona vs. Dep. Libertad (20:00 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera).

– Talleres M. Juana vs. Sp. Libertad Est. Cl. (20:30 hs. Reserva y 22:00 hs. Primera).

– Def. Frontera vs. La Trucha F.C. (20:30 hs. Reserva y 22:00 hs. Primera).

– San Martin Angélica vs. Juv. Unida V. San José (20:30 hs. Reserva y 22:00 hs. Primera).

– Sp. Santa Clara vs. Zenón Pereyra FC (20:30 hs. Reserva y 22:00 hs. Primera).

– Dep. Bella Italia vs. Atl. Juventud (20:30 hs. Reserva y 22:00 hs. Primera).

Sábado 19

– San Isidro vs. Tiro Federal M. Ville (14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera).

Domingo 20

– Brown San Vicente vs. Dep. Aldao (14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera).

– Arg. Humberto vs. Arg. Quilmes (14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera).

– Sportivo Norte vs. Atl. Florida (14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera).

– Atl. Esmeralda vs. La Hidráulica (14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera).

– Indep. Ataliva vs. Moreno de Lehmann (14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera).

– Sp. Aureliense vs. Sp. Roca (14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera).

Lunes 21

– Belgrano S.A. vs. Indep. San Cristóbal (14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera). Definido por sorteo tras no haber acuerdo entre los clubes.

9- Copa Santa Fe:

– Central San Carlos vs. Ben Hur domingo 20/08 a las 15.30 horas.

– Unión vs. Libertad martes 22/08 a las 20.30 horas.

– Colón San Justo vs. Atl. Rafaela martes 22/08 a las 21 horas.

– 9 de Julio vs. Peñarol domingo 27/08 a las 19 horas.

10- El sábado 26/08 habrá un congreso de dirigentes en San Juan, organizado por AFA y el Consejo Federal, del cual participarán dirigentes de la Liga y de distintos clubes afiliados.

11- Se lleva a cabo la presentación de la Selección Sub 13 que participará el próximo fin de semana del torneo provincial que se disputará en la Liga Reconquistense de Fútbol. El HCD le desea el mayor de los éxitos a todo el plantel.

12- Próxima reunión: martes 22/08 (mixta).