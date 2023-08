Con algunas categorías de Inferiores y otras de Escuelita, Libertad recibió este sábado la visita de Juventud de Rafaela. La jornada correspondió a la quinta fecha del Torneo Clausura. Los resultados fueron los siguientes.

Divisiones Inferiores:

Séptima División:

– Libertad 7 (Tobías Espíndola x2, Facundo Ibarra, Nahuel Gudiño, Yamil Galotto, Catriel de los Santos, Gino Botto) vs. Juventud 0.

Sexta División:

– Libertad 3 (en contra, Santiago Culasso, Mirko Avenatti) vs. Juventud 0.

Quinta División:

– Libertad 1 (Abraham Veliz) vs. Juventud 0.

Categorías Escuelita:

Categoría 2011:

– Libertad 1 (Benicio Paz) vs. Juventud 1.

– Ben Hur 0 vs. Unión 3 (Borgogno, Vazquez, Cornejo). Tercer tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 0.

Categoría 2012:

– Ben Hur 3 vs. Unión 1 (Campos). Tercer tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 3 (Peña).

Categoría 2013:

– Libertad 3 (Sebastián goitre x2 y Bastián Quiroga) vs. Juventud 0.

– Ben Hur 0 vs. Unión 1 (Bertone). Tercer tiempo: Ben Hur 1 vs. Unión 0.

Categoría 2014:

– Ben Hur 0 vs. Unión 4 (Benítez Benjamín, Benítez Bautista, Furrer, Ferreyra). Tercer tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 1 (Furrer).

Categoría 2015:

– Libertad 1 (Sebastián Loro) vs. Juventud 0.

– Ben Hur 0 vs. Unión 3 (Kihn, Borghesi, Kañevsky). Tercer tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 1 (Bussi).

Categoría 2016:

– Ben Hur 1 vs. Unión 3 (Espíndola x2, Clausen). Tercer tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 0.

Categoría 2017:

– Libertad 3 (Faustino Derfler, Genaro Demaria y Felipe Correa) vs. Juventud 1.

– Ben hur 1 vs. Unión 7 (Ruffini x2, Pautasso x3, Porra x2). Tercer tiempo: Ben Hur 0 vs. Unión 4 (Ruffini x2, Pautasso, Porra).