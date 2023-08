En el marco de una de las Semifinales del Torneo Federativo Provincial U16 Femenino, en «El Hogar de los Tigres», las chicas aurinegras tuvieron un gran fin de semana al ganar sus tres compromisos y meterse entre los mejores cuatro equipos santafesinos.

Los resultados fueron los siguientes:

– Libertad 49 vs. Talleres VGG 38.

– Libertad 64 vs. Santa Rosa 46.

– Libertad 69 vs. Atlético Elortondo 38.

El otro clasificado en la Zona B fue Talleres de Villa Gobernador Gálvez. A su vez, en la otra zona, los clasificados fueron Sport Club Cañadense y Náutico de Rosario.