Los equipos de vóley femenino Sub14 de Libertad participaron del Primer Grand Prix de Clausura 2023 que se disputó en las instalaciones de Sportivo Santa Clara. Los dos elencos representativos tuvieron un gran desempeño, que se reflejó en sus buenos resultados:

Equipo «B» – 1er Puesto Zona «A»

– Libertad 2 vs. 9 de Julio 0.

– Libertad 2 vs. Unión A 1.

– Final: Libertad 2 vs. Unión B 1.

Equipo «A» – 2do Puesto Zona «B»

– Libertad 2 vs. Almagro 0.

– Libertad 2 vs. Las Palmeras 0.

– Final: Libertad 1 vs. Sp. Santa Clara 2.