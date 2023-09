Cuando uno se apoya en la matemática, la cosa es simple: Hay ocho sunchalenses (inicialmente, teniendo en cuenta las cabezas de las listas a concejal) que buscan ocupar cuatro cargos en disputa. Si bien todos los discursos sostienen que hay que mirar hacia adelante, proyectar y buscar la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, quienes finalmente resulten electos el venidero 10 de setiembre tendrán la tarea de examinar también el pasado reciente.

Sucede que la relación de esta administración con el Concejo ha sido tan escasa que nos encontramos con múltiples proyectos, acciones e iniciativas que se presentaron e impulsaron pero que no fueron puestas a discusión en el cuerpo colegiado local.

De esta forma, habrá que explicarle a la comunidad cuál será el futuro de algunos espacios que se pusieron en funcionamiento con muy poca información oficial y múltiples Minutas de Comunicación pendientes de respuesta. La parte positiva de esto radica en que pase lo que pase, hay buenas chances de que finalmente, la información esté disponible. Lamentablemente, esto ocurrirá cuando ya estén los hechos consumados.

Así, por ejemplo, podremos los ciudadanos acceder a detalles en absoluto menores como por ejemplo, cuánto se ha «invertido» en la realización de la Fiesta de la Cooperación, Tecno.Araña.Ideal y tantas otras acciones que se impulsaron desde el Ejecutivo bajo la mirada del Concejo pero sin que éste participara ni fuera informado en cuestiones básicas acerca de erogaciones, alcances, responsables, contrataciones y demás, aún cuando las Minutas y pedidos de informes se fueron multiplicando con el correr del tiempo.

Saber dónde estamos parados, cuáles son los compromisos económicos pendientes de un Municipio que se caracterizó por el oscurantismo informativo resulta primordial. No se puede pensar en acciones a futuro, proyectos ni Ordenanzas si no tenemos en claro cómo afrontaremos los meses de verano, tradicionalmente son más complejos ya que tienen la combinación de una tradicional baja de recaudación junto a obligaciones extras como el pago de aguinaldo. Incluso en las últimas horas se solicitó otra información fundamental: ¿cuántos juicios tiene abiertos el Municipio? Pareciera una nimiedad si no pusiera en riesgo patrimonio local con cada sentencia adversa que pudiera llegar a producirse.

Resulta hasta tragicómico recorrer una página web oficial como la del Municipio… el «Municipio Transparente» tiene una disposición exactamente opuesta, con datos anacrónicos, que lejos están de ofrecer utilidad y que cuando se actualicen -si lo llegan a hacer- pasarán a tener solo un valor simbólico de lo que pasó delante nuestro sin que se pueda ejercer el correcto rol de contralor.

La información, siempre es un pilar fundamental del desarrollo de una comunidad. Permitir el acceso a las cuentas públicas y rendir informes periódicos sobre el accionar de quienes son electos, resulta un paso básico y fundamental en la consolidación de una buena relación con quienes, en definitiva, somos los «jefes» de aquellos a quienes les cedemos temporalmente el poder de toma de decisiones. Cuando se asimile que se trata de dinero y acciones públicas y que se debe obrar como tal, habremos dado un paso hacia adelante como ciudadanía.