Un día como hoy pero del año 1963, Vicente «Chente» Cipolatti se coronaba campeón en la 25° edición de las 500 Millas Argentinas disputadas en el autódromo de Rafaela, desatando la alegría de todo el pueblo.

1963 sería un año difícil de olvidar para el piloto sunchalense puesto que también se quedó con el título de Subcampeón Argentino de su categoría, terminando solamente un punto por detrás de su gran amigo y rival Ramón Requejo.

Años atrás, Mirta Rodríguez junto a un grupo de estudiantes de la escuela «Benjamín Matienzo», lo retrataron de esta forma: «Con sus ocasionales rivales, Chente no sólo tenía notorias diferencias en cuanto a recursos económicos, medios mecánicos, sponsors importantes y valiosas publicidades, sino también en cuanto a la indumentaria que usaba en cada carrera. Nada de buzo antiflama, ni de calzado especial; sólo una camisa y pantalón común, una campera (tipo anorak), algo parecido a unos guantes, pero no los que habitualmente utilizan los corredores profesionales y eso sí: ¡Alpargatas! Como si estuviera en su casa y no compitiendo en los circuitos más exigentes y con los rivales más destacados del país.