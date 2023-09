(Por: Rafaela Noticias) – Los apicultores de todo el país no aguantan más. Por eso en la jornada de este viernes, en distinas rutas del país, salieron a manifestarse para hacer visible la grave situación por la que atraviesan, debido a una crisis originada en una baja de los precios internacionales y condiciones de mercado interno que mantienen los niveles de ingreso prácticamente congelados desde hace 4 años, pero con un incremento notable de costos.

En el caso de Rafaela, los productores locales de miel, acompañados por apicultores de la región, se concentraron a la vera de la autopista 34, a la altura del km. 214, al sur de la estación de servicio del ACA. Con sus trajes especiales, colmenas, ahumadores y los tambores en que se almacena la miel destinada a exportación, los productores se instalaron al lado de la ruta -hubo un operativo de Gendarmería para garantizar la seguridad del tránsito- y sin producir ningún corte, se limitaron a hacer visible su problemática.

Diego Bender fue el vocero de los apicultores rafaelinos. «Estamos afrontando una grave situación de precios, ya que desde hace unos 4 años los productores estamos cobrando unos 400 pesos por kilo de miel. Desde hace algunos años se produjeron caídas en el precio internacional, como consecuencia de la guerra en Ucrania y de que China está introduciendo miel adulterada en muchos mercados. Eso mantiene deprimidos los precios, pero a nosotros los costos nos han aumentado tremendamente».

Para ilustrar algo de la gravedad del problema, un tambor de 300 kilos de miel se vende para exportación a 100 mil pesos. Pero sólo el envase, que nunca vuelve, le cuesta al productor 30 mil pesos, casi diez veces más de lo que costaba hace 4 años. «Estamos pagando para trabajar, literalmente, porque tenemos rentabilidad negativa. Muchos apicultores están dejando la actividad y esto afecta a toda la actividad porque apicultor que deja no se recupera», advirtió Bender.

La brecha cambiaria

Para el referente del sector, «lo más grave que tenemos es la brecha cambiaria. La miel que se exporta se vende a dólar oficial, a 350 pesos. Pero cuando compramos los insumos, los precios evolucionan según el dólar ‘blue’, es decir, a más de 700 pesos. El tambor que nos costaba 3 o 4 mil pesos, ahora cuesta 30 mil. La caja de cera, que siempre necesitamos, está en 42 mil pesos, cuando hace 4 años valía 3 mil. Hoy nos manifestamos porque no sabemos qué hacer, nos estamos fundiendo trabajando. Es decir, trabajamos y nos fundimos».

Bender aclaró que la protesta se hace «sin quemar cubiertas ni molestar a nadie, no queremos afectar ni al tránsito ni a nadie. Es la primera vez que los apicultores de todo el país hacemos algo como esto en todo el país. Hay 20 movilizaciones en distintos puntos del país.

El proceso productivo de la miel comienza con la llegada de la primavera, cuando se alimenta a las abejas. En pleno verano se hace la cosecha de miel. «Mientras todos están descansando en el veraneo o en las piletas, nosotros estamos en el campo enfundados en nuestros trajes protectores haciendo la cosecha. La recolección se hace en un proceso corto», comentó el apicultor.

Por otra parte, Bender destacó que los perjuicios de la salida de actividad de los apicultores afectan a muchas cadenas productivas que tienen su origen en el campo. «La abeja poliniza el 70% de lo que todos comemos. Sin apicultores no hay abejas, porque nadie va a criar cosas que no tengan rentabilidad. Los apicultores están dejando dejando la actividad y eso tiene consecuencias: en La Pampa hay mucho girasol y se paga a quienes van a polinizar. Antes pagaban para polinizar 30 dólares, hoy tiene que pagar cuarenta dólares porque no hay apicultores. Así se van a ver afectadas otras producciones. En Estados Unidos la mayor rentabilidad es por la polinización, a ellos la miel no les interesa tanto, la importan. Quieren a los apicultores para polinizar. Acá eso no se entendió».

En materia de demandas los apicultores piden un «dólar miel» que permita tener un piso de precios competitivo. Hasta el alquiler de los espacios para las colmenas, que tradicionalmente se arregla en términos de kilos de miel, dejó de ser rentable para los dueños de los campos, que no dan lugar a los apicultores. Por esta problemática se está movilizando el sector en las rutas en la jornada de este viernes.