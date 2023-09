Terminado el proceso electoral, la ciudad de Sunchales eligió a su nuevo Intendente y también renovó el Concejo. En una elección que fue definiéndose rápidamente a favor de Ahora Sunchales, no solo se repitieron los guarismos de las Paso sino que se acentuaron las tendencias.

No hubo margen para las sorpresas y nuevamente, el ex concejal y actual Diputado se impuso como sucesor de Gonzalo Toselli. Con apenas más de siete mil sufragios, Pinotti consolidó un amplio respaldo, duplicando a sus dos contrincantes.

Caras conocidas en el Concejo

Si bien en esta categoría, su candidata acumuló muchos menos sufragios, la división de los mismos fue entre cinco listas y no en tres. No obstante, los resultados le permitieron a la fuerza liderada por Pinotti asegurarse dos representaciones: renovó nuevamente Andrea Ochat por tercer período y sumó a Juan Astor; en tanto, Laura Balduino regresa al Legislativo local desde Unidos Para Cambiar Santa Fe.

Giusti se impuso localmente ante Calvo

En la representación Departamental, nuevamente Carolina Giusti, igual que en las Paso, logró cosechar más votos que Alcides Calvo en nuestra ciudad. No obstante, la diferencia no fue tan amplia y no resultó suficiente para imponerse en la región.

Perotti en Diputados

En una elección reñida, el Gobernador Omar Perotti se adelantó por sobre la lista encabezada por Clara García.



Pullaro en Gobernador

En esta categoría, la diferencia fue absolutamente marcada, con una amplia mayoría para Maximiliano Pullaro, siendo el candidato más votado de todas las categorías con más de 8500 votos y dejando muy atrás a los demás competidores.