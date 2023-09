Con la disputa del partido entre Almagro y Colón de Santa Fe, en Esperanza, esta noche se pone en marcha una nueva edición de la Copa Santa Fe de Básquet Masculino. La misma, en esta oportunidad en la Fase de Liga tendrá a ocho equipos participantes y si bien Libertad ya tiene rival, aún no se ha definido la fecha de disputa del playoff de ida y vuelta.

Los cruces de Copa Santa Fe:

– Almagro de Esperanza vs. Colón de Santa Fe.

– Sportsmen Unidos de Rosario vs. Libertad de Sunchales.

– Trebolense vs. Provincial de Rosario.

– Centenario de Venado Tuerto vs. Santa Paula de Gálvez.

Además, serán días cargados de actividad para los dirigidos por Gustavo Lucato, ya que además de este cruce de Copa Santa Fe se espera definición del comienzo del Pre Federal 2023 y los compromisos del básquet asociativo ARB, donde se sumará actividad para el mes en curso.