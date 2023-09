En las instalaciones de Almagro de Rafaela y en el marco del Torneo Apertura, fueron tres los equipos del club Atlético Unión que participaron de las instancias Finales de este certamen, logrando algo histórico al coronarse de manera simultánea en la Copa de Oro, Plata y Bronce.

Estos fueron los resultados obtenidos:

Copa de Oro

– Unión A 2 vs. Libertad A 0.

– Unión A 2 vs. Brown de San Vicente 0.

Copa de Plata

– Unión B 2 vs. 9 de Julio A 0.

– Unión B 2 vs. Almagro B 1.

Copa de Bronce

– Unión C 2 vs. Almagro C 0.

– Unión C 2 vs. Argentino de Vila 1.