Este lunes se conoció el fixture de la Zona 5 de la Región Norte del Pre Federal 2023. El debut de los dirigidos por Gustavo Lucato será en la Segunda Fecha, cuando visiten a CACU de Ceres.

A su vez, el estreno en «El Hogar de los Tigres», será en la cuarta jornada ante Atlético Tostado.

La programación completa es la siguiente:

– Fecha 1: 15/9 Libre.

– Fecha 2: 22/9 – CACU vs. Libertad.

– Fecha 3: 29/9 – Central Olímpico vs. Libertad.

– Fecha 4: 6/10 – Libertad vs. Atlético Tostado.

– Fecha 5: 13/10 – San Lorenzo vs. Libertad.

– Fecha 6: 15/10 – Libertad vs. Unión y Juventud.

– Fecha 7: 20/10 – Libertad vs. Platense.

Luego se invierten las localías.