Por la Octava Fecha del Torneo Clausura, Libertad enfrentó a Ferro de Rafaela. Por su parte, Unión se midió con sus pares de Atlético Juventud de Rafaela.

Escuelita:

Categoría 2017/18:

– Ferro 2 vs. Libertad 0.

Categoría 2016:

– Ferro 0 vs. Libertad 2 (Felipe Zanuzzi y Teo Stolincy).

Categoría 2015:

– Ferro 0 vs. Libertad 0.

– Unión 3 (Scarafía, Anto; Kañevsky, Tejeda) vs. Atlético Juventud 0. Tercer Tiempo: Unión 1 (Ferreyra) vs. Atlético Juventud.

Categoría 2014:

– Ferro 2 vs. Libertad 0.

Categoría 2013:

– Ferro 1 vs. Libertad 2 (Bastián Quiroga y Nicolás Escalada).

– Unión 4 (Elizalde x2, Fler, Cattaneo) vs. Atlético Juventud 0. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético Juventud 1.

Categoría 2012:

– Ferro 2 vs. Libertad 0.

Categoría 2011:

– Ferro 0 vs. Libertad 1 (Joaquín Velázquez).

– Unión 1 (Gómez) vs. Atlético Juventud 0.

Inferiores:

Prenovena:

– Libertad 2 (Juan Bollatti y Ethan Domínguez) vs. Ferro 1.

Novena:

– Libertad 0 vs. Ferro 2.

Octava:

– Libertad 0 vs. Ferro 1.

Séptima:

– Libertad 0 vs. Ferro 0.

Sexta:

– Libertad 1 vs. Ferro 1 (Mirko Avenatti).

Quinta:

– Libertad 0 vs. Ferro 2.