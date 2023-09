De eso no se habla: ¿De dónde sale el dinero?

En una situación prácticamente inédita, la administración Municipal envió días atrás al Concejo un nuevo pedido de actualización de la Unidad de Cuenta Municipal, el cual fue rápidamente aprobado. No es que a los vecinos nos entusiasme saber que nos incrementarán los tributos locales pero resulta por lo menos extraño el actuar de la gestión local.

En un país con índices inflacionarios que mensualmente coquetean con las dos cifras. En una provincia en donde a julio del corriente año, el IPC estaba en 59,4%, (siendo de acuerdo al mismo ente del 111,2% interanual y del 6,9% mensual) y en donde los valores del litro de gasoil corren de la mano, a lo que hay que añadirle una constante recomposición salarial de los trabajadores municipales, era impostergable no pensar en una adecuación de las tarifas. Los tres índices a tener en cuenta para solicitar dicho ajuste, estaban largamente justificándolo.

La historia reciente muestra que en diciembre de 2022 el Concejo aprobó un incremento de la UCM del 50% en dos etapas (enero 29% y abril 16%). La lógica antes expuesta, señalaba que a mitad de año era necesario un nuevo reajuste. Sin embargo, las boletas se imprimieron y repartieron sin modificaciones. Lo mismo fue pasando en los meses posteriores; claro, estábamos en plena efervescencia electoral y con un candidato que quedó en el camino pero una lista de concejales a la cual integraron con su representante. El pensar electoral le ganó la pulseada a la necesidad.

Tras un curioso pedido del Cuerpo Legislativo local para que se envíe una propuesta, la misma llegó en las últimas semanas: 35%. Si miramos la cifra solamente queda más que claro que es un porcentaje escaso para todo lo que ha transcurrido del año. Pero hay más: ¿en qué se sostiene ese número? No hay planillas anexas, no hay cuadros de análisis, no hay formalmente ningún dato que lo sostenga y avale.

Esto es cuanto menos curioso ya que -por el contrario- la historia muestra que siempre se abundaba en registros que sostenían cada pedido, aún a sabiendas que luego había una lógica instancia de negociación (pido 70 para que me den 50, por caso). Casi en paralelo, la Cooperativa de Agua Potable avanzó -y obtuvo- su segunda recomposición anual, respaldada por más de 30 páginas de cifras y estadísticas (logrando mejoras del 40% hasta julio y 74% de octubre a diciembre).

A esta altura del año, la cuestión preocupa a presente y futuro. Habiendo transcurrido tantos meses sin modificar ingresos locales y habiendo propuesto un «desganado» porcentaje, cabe preguntarse ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo se financia actualmente el Municipio? Sería un caso para hacer bandera y dar a conocer pública y masivamente el poder sostener erogaciones y obligaciones en un país como el nuestro, durante tanto tiempo y sin recurrir al ajuste. De ser así, a la fórmula implementada se la debería resguardar y continuar utilizando como un gran activo local.

¿Y si así no fuera? ¿Porqué los ediles pidieron en los últimos meses profusa información mediante Minutas, apuntando a operaciones bancarias? (las cuales fueron respondidas por el responsable del área, sosteniendo que no hubo toma de créditos). ¿Porqué desde diferentes áreas del Municipio se escuchan comentarios de ausencia de repuestos o insumos por falta de dinero para adquirirlos? y las preguntas podrían continuar…

El famoso «colchoncito» de Pancho

En Rafaela, al igual que en el resto de la Provincia y aquí también, en estos días se han iniciado los procesos de transición de autoridades. Localmente debuta la Ordenanza de Traspaso de Mando, que incluye informes y reuniones entre los actuales y futuros responsables de las diferentes áreas municipales, será una gran oportunidad para acceder a información pendiente. Además, hay numerosas Minutas y pedidos de informes esperando respuestas (¿y los informes de Secretarios de la segunda mitad del año?).

En la semana previa, el mandatario saliente de Rafaela, Luis Castellano, le aseguró a su sucesor, Leonardo Viotti, que existe una «cuenta de inversión»; léase una reserva financiera que asegure el normal devenir de pagos tras la asunción. Durante los años de gestión de Oscar Trinchieri, en nuestra ciudad se habló de un «colchón» que cumplía una misión similar. Se sabe que, quien ingrese en diciembre, tendrá pocos días para pagar aguinaldos y de inmediato hacer frente a salarios (que vendrán con el impacto de actualizaciones paritarias en ambos casos). Además, es sabido que de manera cíclica, enero y febrero son meses de baja de recaudación por lo que no contar con fondos disponibles representaría un ahogo financiero.

En estos días en distintas instituciones circularon versiones acerca de inminentes avances en la cancelación de transferencias a entidades y programas que vienen sumamente retrasados (¿hace cuánto no se cumple con el FAE? ¿Por qué no hay avances del Presupuesto Participativo Barrial?). Sin embargo, en algunos casos, se mencionó informalmente que serían aprobaciones de proyectos para comenzar a ejecutar… y el pago se daría en los meses siguientes. De darse así, pasaría a ser otra carga más para quienes arriben a la administración.

Luego de tantos interrogantes, sobresalen otras dudas: ¿por dónde pasa la responsabilidad fiscal y financiera? y sobre todo: ¿qué postura adoptará Pablo Pinotti, próximo a asumir? En la última sesión del Concejo, Bertoglio y Dobler coincidieron por ese mismo motivo en tener que «torcer el brazo» y aprobar la actualización de UCM aún cuando no recibieron la información pendiente, contradiciéndose con las posturas que ellos mismos habían sostenido. Luego fueron varias las voces que se escucharon acerca de la necesidad imperante de establecer prioridades, orden administrativo y responsabilidad, destacando la situación existente en el Corralón, edificios municipales sin mantenimiento y otras tantas acciones pendientes presumiblemente por falta de fondos.

La cuestión informativa resultará central para la ciudadanía sunchalense, ávida de respuestas que clarifiquen y pongan en claro dónde nos encontramos como Estado. Hasta ahora, dos escuetos partes de prensa remitidos desde el entorno del mandatario electo, no incluyeron declaraciones ni anticiparon hoja de ruta. Es todo reciente y debe tener tiempo lógicamente pero Pinotti sabe mejor que nadie, que precisamente eso no es lo que abunda.