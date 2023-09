El Municipio informó que, como ocurre en cada año, a partir del mes de octubre y hasta el 29 de diciembre de 2023 inclusive, estará abierta la convocatoria para el otorgamiento de becas para el nivel secundario, terciario y universitario, las cuales son establecidas por la Ordenanza Nº 1347/2000.

Las becas tienen la finalidad de promover la igualdad de oportunidades en el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes, para facilitar el derecho de acceder a la formación. Por tal motivo, el Municipio destinará becas para ingresantes y alumnos.

Los interesados podrán inscribirse a través del formulario en la web oficial del municipio completando con la información solicitada consultando previamente el reglamento adjunto.

– Inscripción on line: del 02 de octubre al 29 de diciembre de 2023.

– Entrega de documentación: del 02 de octubre del 2022 al 8 de enero de 2024.

– Importante: Cualquier postulación que no cumpla con las etapas mencionadas, se encuentre incompleta o se presente fuera de las fechas detalladas, no será considerada.

Por dudas y consultas, pueden dirigirse o comunicarse al Área de Educación o al teléfono 03493- 425500, interno 503.

La documentación solicitada se debe entregar en Mesa de Entrada del Liceo Municipal (Rotania 702), de lunes a viernes de 7 a 16 horas.