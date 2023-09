El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación inició el miércoles 27 de septiembre un nuevo proceso de inscripción para acceder a viviendas a través de la modalidad Desarrollos Urbanísticos de Procrear II, situadas en cuatro localidades de la provincia de Santa Fe.

Según datos oficiales, están a disposición viviendas destinadas exclusivamente a personas interesadas en adquirir una vivienda familiar única y de ocupación permanente, en la ciudad de Santa Fe, Sunchales, General Lagos y Las Parejas.

Los créditos de la línea Desarrollos Urbanísticos se otorgan a tasa fija (*) y con plazos máximos de hasta 30 años. Incorporan el coeficiente Casa Propia como fórmula de actualización crediticia.

Para inscribirse, los interesados pueden ingresar a este link.

Requisitos generales para inscribirse al Procrear II

– No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez años.

– No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre.

– Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente.

– Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

– Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

– Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción.

– Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

– Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada.

– Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

– No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve meses.

– Podrán incluir solo un/a cotitular (deberán encontrarse unidos por un vínculo de matrimonio, unión convivencial o unión de hecho). Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.